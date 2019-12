Deze klussen doe je makkelijk zelf tijdens de kerstvakantie Redactie

24 december 2019

11u00

Bron: Livios 0 Livios Ben je een paar dagen vrij tussen kerst en nieuwjaar? De feestdagen zijn de ideale periode om eindelijk die klussen aan te pakken die al een tijdje op je to-do-lijst staan. Geen idee hoe je eraan begint? Ben je een paar dagen vrij tussen kerst en nieuwjaar? De feestdagen zijn de ideale periode om eindelijk die klussen aan te pakken die al een tijdje op je to-do-lijst staan. Geen idee hoe je eraan begint? Bouwsite Livios helpt je op weg!

Ga aan de slag met verf…

Schilderen is een van de meest populaire doe-het-zelfklussen. Een nieuw likje verf is dé manier om je interieur een nieuwe look te geven. Belangrijk is dat je de juiste verfborstel en roller gebruikt.

Heeft je plafond een nieuw laagje nodig? Volg dan deze stappen. Wil je een andere accentkleur in je woonkamer? Zo pak je dat aan. Ook je binnendeuren verven, kan je eenvoudig zelf doen.

… of met behangpapier

Ben je meer fan van behangpapier? Een nieuwe laagje kan het uitzicht van een kamer helemaal veranderen. Zo behang je als een pro! Maar vergeet niet om je oud behangpapier te verwijderen voor een mooi eindresultaat.

Maak het gezellig met verlichting

Lampen zorgen voor sfeer in huis. Moet je nog een lamp of schakelaar vervangen? Neem dan zeker deze klussen even door.

Wil je het echt gezellig maken tijdens de feestdagen? Dat doe je met dimbare verlichting. Je kan zelf een dimmer installeren, maar er bestaan ook lampen waarbij je geen dimmer nodig hebt.

Pak je vloer aan

Maak nu je tijd hebt eindelijk eens werk van die ene gebarsten vloertegel, pak de scheur in je betonvloer aan of plan een onderhoudsbeurt voor je parket in. Moet je je houten vloer dringend opschuren? Of droom je eerder van een nieuwe vloer? Laminaat leggen is een klus die je zelf kan uitvoeren. Je ziet amper een verschil met een echte plankenvloer!

Installeer een rookmelder

Tegen 2020 zijn rookmelders in huis verplicht. Heb jij er nog geen geïnstalleerd? Dan is het nu tijd om aan de slag te gaan. Een rookmelder plaatsen kan je zelf!

