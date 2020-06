Deze keuken is gemaakt van PET-flessen Bjorn Cocquyt

30 juni 2020

22u14 1 Woon. Kvik lanceert in september met Ombra een nieuw keukendesign. Niets speciaal, ware het niet dat de fronten gemaakt zijn van gerecycleerde PET-flessen. De Deense fabrikant wil voor het einde van 2021 alleen nog zulke fronten op de markt brengen en tegen 2022 helemaal CO2-neutraal te zijn.

Niet alleen zijn de matte en vingerafdrukvrije fronten met een lichte zijdeglans vervaardigd uit gerecycleerde PET-flessen, ook alle houten kastdelen en werkbladen zijn gemaakt van gecertificeerd, duurzaam geproduceerd hout.

De handgrepen leggen op hun beurt een link met de natuur en lijken op keien. En dan er is ook nog het vernuftig afvalsorteersysteem ReCollector dat bestaat uit 100% gerecycleerde plastic.

De keuken is er in het groen en wit en heb je vanaf 6.378 euro. Er is ook een badkamerdesign met gelijkaardige fronten.