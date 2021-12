Deze interieurfouten maakt men het meest - en zo voorkom je ze

VtwonenWil je het nieuwe jaar starten met een fris kleurtje op de muur of ben je nog maar net in een nieuwe woning getrokken? Trap dan niet in de valkuil die vele klussers je voorgingen. vtwonen zet de meest gemaakte interieurfouten voor je op een rij, én legt uit hoe je deze missers kunt voorkomen.

Meten is weten

Een goed begin is het halve werk. Maak eerst een nauwkeurige plattegrond, voor je meubels in huis haalt. Als je goed voor ogen hebt wat de afmetingen van je huis én je meubels zijn, is het makkelijker het interieur slim in te delen. Dus wacht even met het kopen van die ene mooie zetel, en kijk eerst naar wat de ruimte nodig heeft.

Alles tegen de muur aan

Deze mag niet ontbreken in het rijtje ‘meest gemaakte interieurfouten’. Het lijkt logisch om de zetel, kasten, stoelen of zelfs eettafel tegen een muur aan te zetten. Maar dit maakt de ruimte al snel ongezellig. Zet bijvoorbeeld een bijzettafel in het midden of laat wat ruimte tussen de zetel en de muur. De luchtigheid die daardoor ontstaat maakt de boel minder star en zorgt uiteindelijk voor een ruimtelijker gevoel.

Less is more

Deze gouden regel kennen we allemaal, maar toch is het een fout die er snel insluipt. Het gevaar zit hem in het feit dat accessoires sneller gekocht dan weggegooid zijn. Er komen er door de jaren steeds meer bij, terwijl ze nauwelijks de deur uitgaan. Het resultaat: een ophoping van prullaria, waardoor je interieur rommelig oogt. De regel is: ga liever voor één groot object in plaats van meerdere kleine. Houd bijvoorbeeld eens per jaar een grote opruiming en berg een deel van je accessoires op. Door te wisselen raak je ook nooit uitgekeken op de items.

Volledig scherm Wees zuinig met accessoires. © sjoerd eickmans kim van rossenberg

De juiste verlichting

Één woord: lichtplan. Verlichting wordt vaak vergeten tijdens de styling van een ruimte, waardoor er op het laatste moment nog hier en daar wat lampen worden neergezet. Maak deze fout niet door van te voren na te denken over een lichtplan. Bekijk hier hoe je een lichtplan juist opstelt.

Volledig scherm Stel een verlichtingsplan voor je woning op. © fotografie Sjoerd Eickmans styling Kim van Rossenberg

Vergeet de muur niet

Leuk, al die meubels, maar vergeet de muur niet te gebruiken. Het is één van de interieurfouten die het vaakst wordt gemaakt: te lang wachten met het ophangen van kunst aan de muur. Want je hebt bijvoorbeeld ‘dat ene schilderij’ nog niet gevonden. Zoek meteen naar kunst en decoreer je muren, want pas dan is je interieur echt af! Bekijk hier hoe je een art wall samenstelt.

