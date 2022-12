“Deze inheemse plant is ijzersterk en doet het goed op zowat elke niet te droge plek”: de mooiste bessen voor meer kleur (en vogels) in je wintertuin

Overvolle rekken met poetsmid­del­tjes, heb je die wel nodig? Tante Kaat tipt 5 basispro­duc­ten die je écht in huis moet hebben

De rekken in de supermarkt liggen vol met middeltjes waarmee je je huis kan schoonmaken. Het ene al doeltreffender dan het andere. Maar welke basisproducten heb je nu echt nodig, en moeten dus in je schoonmaakkast zitten? Wij vroegen raad aan Tante Kaat. “Dit middel is een ontkalker én ontgeurder.”

12:01