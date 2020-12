Deze imposante villa lijkt wel een set voor een kerstfilm: “Met natuurlijke materialen kan je zorgen voor een weelderige kerstdecoratie”

Kant-en-kla­re boxen met decoratie en servies veroveren de feesttafel: “Een betaalbare manier om je tafel tot in de puntjes verzorgen”

11 december Gebrek aan inspiratie, niks trendy in huis of gewoon zin in iets bijzonders? Dan komt een kant-en-klare box voor de aankleding van je tafel ongetwijfeld van pas. Een hele hoop party planners pakken ermee uit, in de hoop hun dramatisch jaar nog een beetje goed te maken. Je kunt de boxen kopen of huren, inclusief servies. Onze woonexpert Björn Cocquyt zocht uit wat je krijgt voor je geld en of dat de moeite loont.