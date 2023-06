Deze huizen aan het water staan te koop voor 420.000 tot 1.490.000 euro: “Idyllischer dan hier kun je moeilijk wonen”

Recordaan­tal bouwfirma’s doet boeken toe: dit is waarom aannemer truweel aan de haak moet hangen

Met 906 faillissementen in vijf maanden tijd gaan de faillissementcijfers in de bouw naar een recordpeil. Wat is er aan de hand in de wereld van baksteen en beton? En wat betekent deze malaise in de sector voor u als klant? Beide topmannen van onze bouwfederaties leggen uit. “De bouw is altijd al een faillissementgevoelige sector geweest, maar nu zit eigenlijk alles tegen.”