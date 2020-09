Deze gevel sluit Jonathan en Lies af van de drukke straat, erachter gaat een huis vol licht schuil Bjorn Cocquyt

26 september 2020

10u18 4 Woon. In de jaren zestig was een huis naast een steenweg een soort van statussymbool. Vandaag keren veel mensen zich er van af door de toegenomen verkeersdrukte. Lies en Jonathan lieten zich daar niet door afschrikken en counterden dat minpunt met een nieuwbouw die een knipoog is naar het modernisme uit de sixties.

“Het verkeer schrok wellicht veel mensen af, maar voor ons was dat niet zo’n probleem. We wisten dat we daar binnen nauwelijks last van zouden hebben als de woonkamer en keuken achteraan werden ingericht”, vertelt het koppel. “Bovendien wogen het uitzicht op de achterliggende velden en de interessante afmetingen van het brede perceel voor ons zwaarder door.”

(lees verder onder de foto’s)

Het resultaat is een massieve voorgevel met verticaal gelijmde steenstrips die vanop straat volledig gesloten lijkt te zijn. Onderaan, verstopt achter enkele lage grassen, zit er echter een raam over de volledige lengte van het huis. Dat brengt licht in de dressing, slaap- en badkamer die in elkaar vloeien.

(lees verder onder de foto’s)

Het contrast met de achterzijde kon nauwelijks groter, want die bestaat bijna volledig uit glas. Zelfs op grijze dagen hoeft er zo geen licht aan in de living, eetplaats en keuken die op hun beurt één geheel vormen. Een centrale patio zorgt zelfs midden in het huis voor meer dan genoeg daglicht. “Ook ’s nachts komt de patio van pas, wanneer het maanlicht ons leidt als we naar het toilet moeten”, grapt Jonathan.

(lees verder onder de foto’s)

Benieuwd naar hoe het huis volgens een perfecte symmetrie is opgebouwd of hoe Lies het kleurenpalet uitwerkte? Het volledige artikel staat vandaag in de weekendkrant.