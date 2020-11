Deze fouten maak je best niet bij het isoleren van je muren

LiviosJe wil extra isoleren, maar het uitzicht van je gevel niet wijzigen? Of het is technisch niet mogelijk om je buitengevel of spouw te isoleren? Dan is na-isolatie via je binnenmuren een optie. Bouwsite Livios lijst voor jou op welke fouten je daarbij absoluut moet vermijden.

Fout 1: je buitengevel is niet voldoende bestand tegen regen, wind en vorst

Voor je de binnenkant van je woning aanpakt, is het belangrijk om te controleren of je buitengevel wel in goede staat is. Het niet herstellen van verweerde voegen, barsten of scheuren in je gevel kan je later heel wat problemen opleveren. “Zorg er dus voor dat je gevel voldoende regen- en winddicht is. Doe de nodige herstellingen en los problemen zoals opstijgend vocht of een gebrekkige vochtkering op. Let er verder op dat je gevelstenen en voegen voldoende vorstbestendig zijn. Na het isoleren zal je gevel kouder en vochtiger worden dus het is opletten geblazen met geschilderde gevels, geëmailleerde gevelstenen en metselwerk met zavel”, legt Hendrik Snauwaert uit.

Fout 2: de binnenafwerking niet verwijderen

Binnenafwerking, zoals behang of tegels, moet je verwijderen waar nodig. “Ook de binnenbepleistering moet er bij voorkeur uit. Zeker als de latere binnenmuurisolatie klevend wordt aangebracht.”

Fout 3: niet het geschikte systeem kiezen voor je binnenmuurisolatie

De bestaande situatie en het gewenste resultaat zijn de beste leidraad voor het kiezen van een geschikt systeem. “Je kan enerzijds een geïsoleerde voorzetstructuur plaatsen, of er anderzijds voor opteren om je isolatie te verlijmen op de bestaande binnenmuur”, zegt Hendrik. “Bij deze laatste optie kan de wand dunner uitgevoerd worden en hebben de materialen een betere isolatiewaarde. Met een voorzetstructuur kan je dan weer beter akoestisch isoleren. Denk ook zeker na over een capillair actieve opbouw. Die kan vocht bufferen en later weer afgeven.” Lees hier meer over welk isolatiemateriaal je het best gebruikt.

Fout 4: je binnenmuurisolatie niet damp- en luchtdicht uitvoeren

Warme en vochtige binnenlucht mag de binnenmuurisolatie niet binnendringen. “Anders kan er bouwschade optreden door inwendige condensatie. Om dezelfde reden moet je luchtstromen achter de isolatie uitsluiten.” Hendrik geeft hiervoor de volgende tip: “Plaats de leidingen voor de technieken bij voorkeur in een leidingenspouw, voor het dampscherm. Werk ook doorboringen door het dampscherm sluitend af.”

Fout 5: houten roosteringen krijgen niet voldoende aandacht

De roosteringbalken zullen na het isoleren merkelijk kouder en natter staan. Kijk dus zeker de staat van de houten balken goed na en bescherm ze waar nodig tegen vocht. Verwijder ook de plafondafwerking van de roostering zodat je de muur volledig en doorlopend kan isoleren.

Fout 6: er is geen gezond binnenklimaat

Na het aanbrengen van de binnenmuurisolatie is het volgens Hendrik belangrijk dat je voor een gezond binnenklimaat zorgt. “Een strakke isolatie zorgt voor een warmer, vochtiger en stoffiger binnenklimaat. Dat zorgt op zijn beurt voor meer biodiversiteit in huis met huisstofmijt, schimmels en bacteriën. Om gezondheidsklachten te vermijden, is het belangrijk dat je de ruimte voldoende verwarmt en ventileert.”

Vergeet je premie niet!

De Vlaamse overheid geeft in samenwerking met netbeheerder Fluvius premies om energiebesparende investeringen aan te moedigen. Zo kan je voor binnenmuurisolatie bij de netbeheerder een premie aanvragen van 15 euro per m² op voorwaarde dat de werken uitgevoerd worden door een gecertificeerd aannemer of worden begeleid door een architect. Bovendien moet de Rd-waarde van de isolatie minstens 2,0 m²K/W bedragen.

