Deze drie duurzame bouwtrends breken door in 2022

Isoleren met hennep: “CO2-negatief materiaal”

Ons huizenpark moet dringend beter geïsoleerd worden. Maar PUR is niet bepaald een milieuvriendelijk materiaal en om die reden doen steeds meer bouwbedrijven beroep op duurzame alternatieven. Hetgeen het sterkste uit de bus komt, blijkt isolatie gemaakt van de hennepplant. “Wij voorzien nu al hennepisolatie voor verschillende vastgoedprojecten”, zegt Frederik Verstraete van hennepproducent ReLife. In Molenbeek en Vilvoorde hebben we onlangs nog duizenden hennepplanten gezaaid, op sites waar later gebouwen komen te staan die met diezelfde hennep geïsoleerd worden. Dat isolatiemateriaal is C02-negatief, omdat de planten tijdens de groei CO2 opnemen én de toekomstige gebouwen verbruiken ook minder energie dankzij de isolatie. Bovendien vraagt de hennepplant maar weinig water en zijn pesticiden of kunstmest zelfs helemaal overbodig.”

Herbruikbaar beton: “Oude woning afbreken en met dat beton nieuwe bouwen”

Wie in 2022 een nieuwe woning bouwt, doet dat mogelijk met gerecycleerd beton uit een oude woning. Steeds meer ontwikkelaars en aannemers schakelen over op het circulair beton om hun CO2-impact te verminderen en om materiaalschaarste te voorkomen. “Circulair beton wordt geproduceerd met hoogwaardig betongranulaat dat is gemaakt van betonpuin. Het dook de voorbije jaren al her en der op, maar moest voor elk project opnieuw worden getest én goedgekeurd. Sinds kort kan het op grote schaal ingezet worden en daarom zal het in 2022 echt doorbreken”, verwacht Frederik Bijnens van Democo, een van de grootste bouwbedrijven van ons land. “Het ‘groene’ beton is van gelijkwaardige kwaliteit als de gebruikelijke standaard. Bovendien is het een pak duurzamer. We recycleren immers grondstoffen, die lokaal worden behandeld voor hergebruik. Sterker nog: soms is het zelfs afkomstig van een oude woning die op dezelfde plaats als de nieuwbouw is afgebroken.”