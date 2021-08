Deze bloeiende planten zijn dol op de volle zon

Kattenkruid

Schattige paarse bloemetjes zul je in overvloed vinden als je kattenkruid in de volle zon plant. Daar groeit het namelijk het best. Daarnaast kan kattenkruid goed tegen warmte en droogte, al zul je hem niet compleet moeten laten uitdrogen. De plant draagt trouwens niet voor niets de naam ‘kattenkruid’: poezenbeesten zijn er dol op. Naast katten trekt de plant ook bijen en vlinders aan. Gezellige boel dus!

Ooievaarsbek

Deze klassieker behoort tot de geraniumfamilie en bijna iedereen kent hem wel: de ooievaarsbek. Verkrijgbaar in ontelbaar veel kleuren. Moeilijk is de plant trouwens niet: hij doet het prima op allerlei plekken in de tuin, dus ook in de volle zon.

Afrikaanse lelie

De Afrikaanse lelie, ook bekend als Agapanthus, is een prachtig bloemetje voor in de tuin. Je vindt ze veelal in paarse, blauwe of witte tinten en ze kunnen tot wel een meter hoog worden. Op voldoende water na hebben ze niet veel verzorging nodig. De Afrikaanse lelie gedijt ook goed in een pot, dus op een balkon of terras zal hij het zonder problemen uithouden. Een echte aanrader!



Rozen

Nog zo’n klassieker: de roos. Deze prachtige bloeiers doen het geweldig in de volle zon. Naast het traditionele rood is deze bloem verkrijgbaar in onnoemelijk veel andere kleuren. Door er een paar in de tuin te planten, creëer je direct een romantische sfeer. En ze ruiken nog eens heerlijk ook. Van klimrozen tot wilde rozen: je verkrijgt ze in erg uiteenlopende soorten. Het is handig om de verschillende soorten te leren onderscheiden, zodat je de beste roos voor de juiste plek kunt kiezen.

Lavendel

Over heerlijk geurende bloemen gesproken: de lavendel kan natuurlijk niet ontbreken. Aan de uitgestrekte lavendelvelden in Zuid-Frankrijk te oordelen, weet je al dat deze bloeiers tegen de volle zon bestand zijn. Daarnaast kunnen ze behoorlijk goed tegen droogte. Prachtige bloeiende planten in de volle zon dus. Net als alle andere soorten planten, is het belangrijk om lavendel goed te onderhouden.

