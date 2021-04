Deze 5 klussen in je huis of tuin doe je makkelijk zelf

LiviosHuishoudelijke klusjes uitstellen doen we allemaal wel eens. Het tuinhuis beitsen, de grasmat inzaaien of een nieuwe lamp ophangen, niemand staat erom te springen, maar het moet wel gebeuren. Steek dus snel je handen uit de mouwen en vink alvast deze vijf klussen af op je to-dolijstje. Bouwsite Livios helpt je op weg.

1. Tuinhuis beitsen

Je tuinhuis wordt voortdurend blootgesteld aan uv-stralen, temperatuurwisselingen, regen en wind. Om er zo lang mogelijk van te kunnen genieten, moet je het dan ook regelmatig onderhouden. Een nieuw likje verf is een optie, maar als je wil genieten van de natuurlijke uitstraling van het hout is een laagje beits beter. Ontvet of schuur het hout eerst en behandel je tuinhuis preventief met impregneerolie. Breng daarna de beits aan met behulp van een platte kwast. Na drie tot zes uur drogen, is je tuinhuis klaar voor een tweede laag. Is het houtwerk nieuw? Geef het dan nog een derde laag beits voor een optimale bescherming.

Volledig scherm Hoe dekkender de beits, hoe beter je houten omheining beschermd is tegen UV-licht © Getty Images

2. Muren of plafonds een likje verf geven

Bij binnenschilderwerken is een goede voorbereiding de sleutel tot succes. Ga na of je pas bepleisterde muren voldoende droog zijn of geef je oudere muren een grondige reinigingsbeurt. Plak vervolgens ramen, deuren en vaste elementen goed af en start met het aanbrengen van een laag primer. Daarna is het tijd voor de afwerkingslaag. Afhankelijk van de gekozen kleur en verf heb je doorgaans twee of drie lagen nodig. Werk liefst bij een temperatuur van 17 à 18 °C en let erop dat het niet te vochtig is in de ruimte. Kan je nog wat advies gebruiken? Vermijd dan zeker deze vijf fouten.

3. Een lamp ophangen

Zet voor de veiligheid eerst de stroom uit. Daarna begin je met het installeren van de bevestigingsbeugel aan de centraaldoos of het plafond. Met een striptang haal je een halve centimeter van de nuldraad (blauw) en schakeldraad (zwart) weg zodat je de draden makkelijk kan aansluiten op de lamp via de dubbele kroonstenen. Je schroeft gewoon de aansluitdraden in de kroonstenen en hangt tot slot de lamp op. Gaat het om een hanglamp? Bepaal dan eerst de juiste lengte. Het teveel aan snoer kan je in de aansluitkap wikkelen die je tegen het plafond schuift.

Volledig scherm Laminaat is een populaire keuze bij doe-het-zelvers wants zelfs met een beperkt aantal materialen leg je je nieuwe vloer in een handomdraai. © Quick-Step

4. Laminaat leggen

Laminaat is een populaire keuze bij doe-het-zelvers wants zelfs met een beperkt aantal materialen leg je je nieuwe vloer in een handomdraai. De truc is om met een egale, propere ondergrond te beginnen en dan een vochtwerende folie en dempende tussenvloer te plaatsen. Let er vooral op dat de verschillende stukken tussenvloer even hoog en mooi tegen elkaar liggen. Zo vermijd je achteraf bobbels onder je afgewerkte vloer. Daarna leg je de planken volgens het tand-, groef- of kliksysteem van de fabrikant. Tenslotte zaag en plaats je de plintjes en overgangsprofielen voor onder de deuropening(en). Meer hulp nodig? Klik hier voor een uitgebreide leiddraad.

5. Je gazon in topconditie houden

Wil je een mooi verzorgde grasmat? Dan is dit hét moment om uit de startblokken te schieten want in de periodes maart-mei en september-oktober maken je graszaadjes het meeste kans. Begin met het onkruidvrij en zaaiklaar maken van de ondergrond. Zaai daarna op een droge, windstille dag, zowel in lengte- als in de breedterichting elk een halve dosis. Regent het lange tijd niet? Vergeet niet om genoeg bij te sproeien.

