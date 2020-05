Deze 5 kleine tuinen bulken van het groen

Bjorn Cocquyt

11 mei 2020

16u24 0 Woon. In coronatijden, waarbij we zoveel mogelijk in ons kot moeten blijven, is een tuin belangrijker dan ooit en verdient de aanleg en inrichting ervan de nodige aandacht. Zelfs een kleine oppervlakte volstaat al om een oase van groen te creëren. Voor wie nog op zoek is naar inspiratie, verzamelden we deze vijf voorbeelden.

Deze tuinen zijn allemaal gepubliceerd in het boek The Gardens of Eden. Het is een verzameling van vernieuwende tuinconcepten, zowel voor in de stad als voor op het platteland. De auteurs gaan uit van groenplekken waarin je niet alleen een stukje natuur voor jou creëert, maar waarin je ook iets terugdoet door bijvoorbeeld inheemse soorten te kiezen, door bijen te helpen, door een moestuin aan te leggen, …

The Gardens of Eden kost 39,90 euro en telt 256 pagina’s. Bestellen kan hier.