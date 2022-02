Deuk in je houten tafel? Zo krijg je die in enkele minuten weer weg

vtwonenDe aanschaf van een mooie tafel loopt al snel hoog op in de kosten. Wanneer er door stom toeval plots een deuk in het houten tafelblad komt, kan dit dan ook een doorn in het oog zijn. Bij de pakken neerzitten hoeft echter niet. Want met deze lifehack van vtwonen.be verwijder je ze met een strijkijzer. Ja, echt!

Het klinkt misschien wat ongeloofwaardig, maar zonder al teveel poespas of handigheid kun je jouw houten tafel in een handomdraai weer als nieuw doen ogen. En de benodigdheden? Die heb je waarschijnlijk gewoon al in huis. Het enige wat je nodig hebt is namelijk een strijkijzer, vaatdoekje (of bakpapier) en wat water in bijvoorbeeld een plantenspray.

Aan de slag

Zo doe je het: spuit de deuk in het hout goed nat en legt het vaatdoekje of bakpapier er vervolgens overheen. Het strijkijzer mag op de hoogste stand. Nu kun je het bakpapier of de vaatdoek strijken. Het hout zuigt het water ondertussen op, en dat zorgt ervoor dat de deuk verdwijnt. Het is dan natuurlijk wel belangrijk dat je het doekje of keukenpapier niet verbrandt. Laat je strijkijzer dus niet te lang op één plek staan, maar maak gedurende 5 minuten draaiende bewegingen.

Bij welke houtsoorten werkt deze truc?

Disclaimer: de toplaag van het hout kan dit proces maken of kraken. Vooral wanneer je met houten vloeren aan de slag gaat. Bij de zachte houtsoorten zoals dennen-, ceder-, linde- of mahoniehout is de strijkijzermethode het meest geschikt. Bij harde soorten wordt het al iets lastiger, zoals bij de esdoorn, eik en de walnoot. Bij de harde houtsoorten kun je het proberen, maar zullen deuken van meer dan 2 millimeter eerder worden verminderd dan dat ze echt verdwijnen.

Eerst testen om deuken te verwijderen met een strijkijzer kan het best handig zijn. Kies dan voor een stukje vloer of tafel dat je makkelijk uit het zicht houdt. Onder de bank bijvoorbeeld, of op een plek waar je altijd een vaas hebt staan. Geen schroeiplekken? Dan kun je met een gerust hart met je strijkijzer aan de slag.

Krijg je de deuk niet weg met je strijkijzer? Zo vul je gaten met houtvuller

Kan je dit ook doen bij je parket-of laminaatvloer?

Met een strijkijzer experimenteer je best niet op een houten parketvloer of op laminaat. Hoe je een laminaatvloer dan wél het langst mooi houdt? Die tips vind je hier.

Lees ook

Dit artikel is u aangeboden door onze partner vtwonen.be.Vtwonen.be is een expertensite die zich focust op inspirerende wooncontent.