Gesponsorde inhoud Denk je aan renoveren? Zo bespaar je nu al op je energiefactuur Aangeboden door Gamma

15 juli 2019

08u30 0

Wil jij energiezuinig wonen? Dan begin je beter vandaag dan morgen aan je renovatie. De Vlaamse overheid wil in 2050 alle woningen en appartementen even energiezuinig maken als een nieuwbouwwoning van vandaag. Maar waarom zou je zolang wachten? Met een energiezuinige woning bespaar je nu al een flinke duit op je energiefactuur. Bovendien heb je tijdelijk recht op renovatiepremies. Wacht dus niet langer en doe nu je voordeel!

Isoleer je woning

De makkelijkste manier om te besparen op je energiefactuur? Je woning isoleren: goed voor het milieu en je portefeuille. Belangrijk: gebruik kwalitatief materiaal en plaats je isolatie op de juiste manier. Zo bespaar je tot de helft van je verwarmingskosten, vermijd je vocht en schimmel én verhoog je de energieprestatie en het comfortniveau van je woning. Bovendien draag je bij aan de realisatie van het Renovatiepact: een belangrijke stap om de internationale klimaatdoelstellingen te behalen. Te veel isoleren? Onmogelijk!

Vraag nu je renovatiepremies aan

Waarom nu isoleren? Je bespaart niet alleen op je energiefactuur, je krijgt ook financiële steun: via de Vlaamse overheid kan je momenteel verschillende renovatiepremies aanvragen. Voor de isolatie van je dak, vloeren, buitenmuren, spouwmuren of je beglazing maak je aanspraak op een premie van twee tot vijftien euro per m². Alles geïsoleerd? Pak dan de luchtdichtheid van je woning aan. Zo zorg je dat er niet te veel warmte ontsnapt.

Ook voor de installatie of vervanging van je warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler ontvang je een bepaald bedrag. En daar stopt het niet: combineer je de komende jaren drie renovaties uit een pakket van zeven opties (dak-, vloer-, muurisolatie, isolerende beglazing, ventilatiesysteem, zonneboiler en warmtepomp)? Dan heb je bovendien recht op de totaalrenovatiebonus: een extra bedrag bovenop de andere premies.

Maar: wacht niet te lang. Sommige premies zakken of verdwijnen. In 2019 ontvang je al minder voor de isolatie van je dak en zoldervloer. De nieuwe premie voor je warmtepompboiler zakt de komende vijf jaar en verdwijnt volledig in 2024. Zorg dus dat je de renovatieboot niet mist: het moment om te starten is nu.

Hou rekening met je E-peil

Weet je niet waar te beginnen? Geen paniek: je energieprestatiecertificaat (EPC) helpt je op weg. Het nieuwe energielabel geeft je woning een score van A+ tot F en vertelt je alles over de energetische toestand. Bovendien zie op je EPC meteen met welke investeringen je je energieprestatie nog kan opkrikken: denk aan de isolatie van je dak, muren of vloeren. Zo hou je je E-peil onder de huidige norm.

Je EPC en nog veel meer informatie, attesten en vergunningen vind je terug in de Woningpas. Dankzij dit digitale paspoort krijg je een beter inzicht in de staat van je woning, kan je gericht renoveren en verlaag je nu al je energiefactuur. Aan de slag!

Je energiefactuur verlagen? Bespaar op je verwarmingskosten met de juiste isolatie.