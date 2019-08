De zon weren met screens? Hier moet je op letten Redactie

Met temperaturen boven de dertig graden is het moeilijk om de hitte buiten te houden als je geen airco hebt in huis. Overweeg je de plaatsing van screens om de meeste zon te weren? Bouwsite Livios lijst voor jou de belangrijkste aandachtspunten op.

Een screen is een verticale zonwering die de zon buiten houdt wanneer het nodig is. Zo geniet je bij zonnig weer van een aangenaam binnenklimaat. In tegenstelling tot rolluiken kan je overdag gewoon naar buiten kijken.

Screens worden op maat gemaakt en vormen geen probleem bij grote glasoppervlaktes. Bij nieuwbouw worden de screenkast en geleiders meestal weggewerkt in de spouw. Zo zie je er zo weinig mogelijk van op momenten dat daglicht volop mag binnenstromen.

Veel of weinig perforaties

Een screen moet bestand zijn tegen alle weersomstandigheden. Het doek zelf is doorzichtig. Je kan kiezen uit verschillende diameters voor de gaatjes. De openingsfactor geeft het percentage gaatjes aan en bepaalt de lichtdoorlaatbaarheid van het doek: van 15% tot 1%. Bij 15% gaat ongeveer 15% van het daglicht, de warmte en de energie door het doek.

Kleuren

De onderdelen van een screen (de kast, geleiders en onderlat) zijn qua kleur meestal afgestemd op de kleur van je buitenschrijnwerk. Ook het doek bestaat in verschillende kleuren. Dat is vooral een kwestie van smaak. Er zijn ook verduisteringsdoeken verkrijgbaar. De kleur en soort doek bepalen een beperkte mate hoeveel licht en warmte er nog binnenkomt.

Uitzicht

Bij daglicht kan je met een screen altijd van binnen naar buiten kijken, maar niet andersom. Bij donkere doeken heb je een beter zicht dan bij lichte. ’s Avonds verandert dit effect wel. Doe je het licht aan? Dan kijk je van buiten beter naar binnen.

Bediening

Je kan screens elektrisch of automatisch bedienen vanop afstand met een app op je smartphone of tablet. Daarnaast bestaan er ook extra opties. Denk maar aan een automatische regeling met licht- en temperatuursensor: als de temperatuur stijgt, zakken de screens. Lees hier hoe automatisch screens werken.

Wat bij renovatie?

Voer je een grondige renovatie door en ga je je ramen vervangen? Dat is het ideale moment om screens in te bouwen in de spouw. Renoveer je minder ingrijpend? Dan is de voorbouwmethode een betere oplossing: de screenkast wordt aan de buitengevel voor het raam gemonteerd.

