Dé woonvorm van de toekomst? Containers: supersnel en energiezuinig

05 april 2019

11u30

Tijdelijk in een container wonen tijdens de bouw van je huis? Een ideale oplossing die je misschien zelf al hebt toegepast. Maar wist je dat je met containers ook je échte woning kan bouwen? Containers bieden je een pak voordelen ten opzichte van een traditionele bakstenen woning. Benieuwd welke? Bouwsite Livios vroeg het aan David Vaes van containerspecialist Budé.

Drie maanden bouwen, twee weken werf

Het eerste grote voordeel van een containerwoning? “De bouwsnelheid”, zegt David, algemeen en commercieel directeur bij Budé. “Zodra je bouwvergunning in orde is, staat je volledig afgewerkte woning na ongeveer drie maanden op je werf. Het bouwproces kan je iedere dag opvolgen in het bouwbedrijf. En ondertussen kan je zelf de aansluitingen voor je elektriciteit, water en gas al aanleggen op de werf. Zo verlies je nog minder tijd. De woning op je bouwgrond installeren duurt één of maximaal twee weken. Een traditionele woning bouw je zelden op minder dan een half jaar tijd.”

Originele architectuur voor dezelfde prijs

Graag een originele woning? Met containers creëer je architecturale parels. “Het Vlaamse landschap stikt van de traditionele vierkante en rechthoekige dozen met weinig architecturale meerwaarde”, zegt David. “Met de zelfdragende staalstructuren van containers maak je zwevende delen, uitstekende elementen en andere coole dingen. Voor hetzelfde geld dat je aan een standaard dertien-in-een-dozijn woning besteedt, bouw je zo iets origineels en unieks.”

Als bijgebouw, kangoeroewoning of extra verdieping

En als bijgebouw? “Een container is daarvoor ideaal”, zegt David. “Zo zit je niet maandenlang op een bouwwerf. ’s Ochtends ga je werken en als je ’s avonds thuiskomt, is je uitbreiding geplaatst. Eens je extra module af is, natuurlijk. Bovendien past de moderne architectuur perfect bij een bestaande klassieke woning. Met containers kan je bouwen in fasen: als jong koppel laat je een plan tekenen dat je eerst voor 60% uitvoert. Breid je je gezin na een tijdje uit? Bestel de rest dan bij. En achteraf kan je die module opnieuw verplaatsen. Een container kan je ook gebruiken als kangoeroewoning, maar reken dan toch op een stevige kostprijs. Extra verdiepingen zetten op een appartementsgebouw kan ook.”

Zo duur als je zelf wil

Wat kost zo’n containerwoning dan? “Een containerwoning is meestal een samenbouw van verschillende modules die je kan schakelen en stapelen. Net zoals bij een traditionele woning hangt veel af van de afwerking. Een vloer van dertig of één van honderd euro per m² maakt een groot verschil. Als klant heb je wel veel inspraak in het bouwproces. Zo past je woning helemaal bij jouw look en feel en maak je hem zo duur als je zelf wil. Wil je een mooie woning met alles erop en eraan die voldoet aan de EPB-norm? Reken dan op ongeveer 1.500 euro per m².”

Energiezuinige basis

Met containers bouw je ook energiezuinig. “Gebruik een container als basis en je woning voldoet op vlak van isolatie, verwarming en ventilatie aan alle normen”, zegt David. “Dankzij het bouwconcept is je containerwoning volledig tocht- en luchtdicht: ideaal om je isolatiewaarde te halen. Bovendien hoef je niet in beton te boren en kappen om te isoleren en je elektriciteitsnet aan te leggen. Aan de binnenkant isoleer je zonder koudebruggen of onderbreking. Ben je een beetje handig? Werk dan gerust zelf de binnenkant af.”

Kleine ecologische voetafdruk

Bouwen met containers is niet alleen energiezuinig, maar ook ecologisch. “Ten eerste zijn er geen talloze vrachtwagens en machines die dagelijks van en naar je werf rijden”, zegt David. “Alles gebeurt ter plaatste, in het bedrijf. Daardoor kan je ook veel dingen hergebruiken. Op de meeste bouwwerven belanden overblijvende gipskartonplaten of isolatiematerialen in een container. Het kost te veel geld om alles opnieuw te vervoeren. Maar een containerwoningbedrijf bergt alles weer op en gebruikt het materiaal voor de volgende woning. De ecologische voetafdruk van je containerwoning is dus een pak kleiner.”

Afwerken met elk materiaal

Wat met de afwerking en de technieken? “Daar doe je exact hetzelfde mee als in een traditionele woning”, zegt David. “Vooral voor een minimalistische woning is modulaire bouw ideaal. Een landelijke containerwoning bouwen is wat moeilijker, maar je kan je containerwoning bekleden met elk materiaal. Op vlak van zonnepanelen, warmtepomp en technieken kan je precies hetzelfde als in een traditionele woning. Dat geldt ook voor de afwerking. Bovendien gebeurt alles vooraf. Van je vloer over je keuken tot je badkamer, bij de levering staat alles erin. Ook aanpassingen en vernieuwingen voer je makkelijk door.”

De bouwvorm van de toekomst

Waarom zijn containerwoningen dan nog niet ingeburgerd? “We zijn met een baksteen in de maag geboren”, zegt David. “Een mentaliteitswijziging creëer je niet zomaar. Mensen leggen nog snel de link met een lelijke zeecontainer of een container vol werfafval. Onterecht: een containerwoning bouw je van nul af aan tot een volledig afgewerkte en duurzame architecturale parel. En dat voor hetzelfde bedrag als een low-budget standaardwoning. Daarom ben ik overtuigd dat het huis van de toekomst de containerwoning is. To contain betekent letterlijk ‘bevatten’. En dat vat een containerwoning perfect samen: alles zit erin.”

