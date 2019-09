De Woningpas: wat houdt het digitaal paspoort van je woning precies in? Redactie

11 september 2019

11u30

Bron: Livios 0 Livios Keuringen, attesten, je energieprestatiecertificaat ... Bij een woning (ver)kopen of (ver)huren komt heel wat papierwerk kijken. Daarom bundelt de Vlaamse overheid alle relevante info over je woning in de Woningpas: een digitaal paspoort voor je woning. Wat er allemaal precies inzit? Keuringen, attesten, je energieprestatiecertificaat ... Bij een woning (ver)kopen of (ver)huren komt heel wat papierwerk kijken. Daarom bundelt de Vlaamse overheid alle relevante info over je woning in de Woningpas: een digitaal paspoort voor je woning. Wat er allemaal precies inzit? Bouwsite Livios lijst het voor je op.

Dankzij een samenwerking van het Vlaams Energieagentschap, het Departement Omgeving, Wonen-Vlaanderen en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) kan de Vlaamse overheid op 1 centraal punt alle relevante informatie over je woning samenbrengen.

Tip: Je huis verkopen? Deze kosten en keuringen zijn voor jouw rekening.

Gratis digitaal paspoort

Iedere Vlaamse woning krijgt zo’n gratis digitaal paspoort. In dit initiatief van de Vlaamse overheid vind je alle keuringen, attesten en vergunningen van jouw huis terug. Benieuwd wat er van jouw woning allemaal inzit? Meld je aan op het online platform met je identiteitskaart en je ontdekt alle informatie over jouw woning in één handig overzicht.

Wat staat er in de Woningpas?

In de eerste plaats vind je hier je energieattesten terug. Je vindt er onder meer gegevens uit je energieprestatiecertificaat (EPC) en EPB-aangifte. Je ziet dus in één oogopslag hoe energiezuinig jouw woning is. Maar ook welke attesten je nodig hebt bij de verkoop of verhuur van je woning.

Lees ook: Dit moet je zeker weten over het vernieuwde EPC.

Deel info met je bouwpartners

In de toekomst kan je steeds meer attesten en informatie in je Woningpas zetten. Je kan ook alles delen met je bouwpartners, notaris en mogelijke kopers of huurders. Zo is jouw Woningpas vanaf 2020 een volledig dossier, waarin je alle informatie over digitale attesten, premies, leningen, zichtbare gebreken, EPB- en EPC-attesten, grondplannen en zelfs renovatieadvies terugvindt.

Lees ook:

Huis kopen? Zo haal je het onderste uit de kan

Voor deze werken heb je een vergunning nodig

Elektriciteit afgekeurd? Dit zijn de meest voorkomende valkuilen

Bron: Livios