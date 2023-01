De woning van Serge (56) en Kristien (55) heeft 5 slaapkamers en veel troeven, maar dit nadeel drukt de verkoopprijs: “We rekenden toch op 450.000 euro”

BINNENKIJ­KER. John en Jeanne wonen in een Gents begijnhof­huis­je uit 1741: “Elke vloer kraakt, maar de charme is uniek”

Het huisje dat John en zijn vriendin Jeanne huren in het Gentse begijnhof is gebouwd in 1741 en kent dus een lange geschiedenis. “Toen Jeannes zus hier vertrok, hebben we geen moment getwijfeld om haar plaats in te nemen. De locatie en charme van de woning konden we elders onmogelijk vinden.”

6 januari