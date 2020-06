Miele Gesponsorde inhoud De wasgids: de twee geheimen voor een perfecte was Aangeboden door Miele

30 juni 2020

Deurtje open, was erin, wasmiddel erbij, machine aan. Zo gemakkelijk kan wassen zijn. Maar net zo gemakkelijk gebeuren er wasblunders. Om langer van je kledij te genieten, is het belangrijk dat je het juiste wasprogramma voor het juiste kledingstuk kiest.

De twee geheimen voor een perfecte was

Niet alles in één trommel

De verleiding is soms groot om snel alles tegelijk in de wasmachine te stoppen. Want wat op 30° gewassen kan worden, kan toch gerust samen in één machine? Niet dus! Het feit dat je wasmachine over heel wat verschillende programma’s beschikt, heeft zo zijn redenen. De programma’s wassen niet alleen op verschillende temperaturen en met een verschillende tijdsduur, ze centrifugeren het wasgoed ook met verschillende snelheden. Een delicaat zomerjurkje dat je op de juiste temperatuur maar op het verkeerde programma wast, kan dus helemaal verkeerd uit de machine komen. Bovendien kunnen stoffen beschadigd worden of een vale kleur krijgen als ze samen met andere stoffen de trommel delen.

Ga voor de perfect match

Het lijkt misschien een pot nat, maar toch is het belangrijk dat je het juiste programma kiest. Zo zorg je voor de juiste balans tussen voortreffelijke wasprestaties én een perfecte verzorging van de weefsels.

We lijsten de grootste verschillen op, zodat je perfect kan inschatten van welk programma jouw wasgoed gelukkig wordt:

- Voor delicate zijden jurkjes en topjes

Als je wasmachine een speciaal zijdeprogramma heeft, dan hoef je niet te twijfelen. Dit programma is volledig afgestemd op zijdevezels en zorgt dus voor een optimaal wasresultaat. Beschikt jouw machine niet over dit speciale programma, stel dan het delicate wasprogramma in maar zorg ervoor dat de temperatuur niet hoger is dan 30° en het toerental van de centrifuge op de laagste stand staat.

- Voor de allerzachtste knuffels

Was knuffels in het programma voor delicate was 30° en kies voor extra water en extra centrifugeren. Op die manier gaat de wasmachine meer water gebruiken zodat er zeker geen zeepresten op de knuffels achterblijven. Dit omdat de meeste kinderen wel eens aan hun knuffel sabbelen of knabbelen. Sommige wasmachines beschikken over een knuffelprogramma dat automatisch extra water gebruikt om alle zeepresten grondig te verwijderen.

- Voor je favoriete jeans

Met je favoriete jeans moet je op safe spelen. Was ze dus binnenstebuiten op het fijne wasprogramma op 30 graden en gebruik niet te veel wasmiddel. Een speciaal jeans wasprogramma gebruikt extra water om al het wasmiddel grondig uit je jeans te spoelen zodat er na het wassen zeker geen witte strepen achterblijven.

- Voor frisgewassen sportkledij

Selecteer voor sportkledij het programma synthetische stoffen. Heb je een wasmachine met een speciaal sportprogramma, dan is de keuze snel en zeker goed gemaakt. Een kort programma voor één enkel kledingstuk is ideaal om je outfit na het sporten snel even op te frissen.

- Voor veilige mondmaskers

Om opnieuw veilig en gebruiksklaar te zijn, moet een katoenen mondmasker gewassen worden op minstens 60° gedurende 30 minuten. Bijzonder geschikt bijvoorbeeld is een katoen hygiëne programma omdat dit programma langer de gekozen temperatuur aanhoudt.

