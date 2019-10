De view was al uniek, na een renovatie is het huis dat ook Bjorn Cocquyt

23 oktober 2019

Deze week is dat een villa aan de Portugese kust.

Het huis werd in de jaren veertig van de vorige eeuw gebouwd door Raul Lino. Zijn geromantiseerd beeld van het Portugese landschap en de architectuur paste perfect op deze plek in de buurt van Sintra, maar dat nam niet weg dat de villa rond de eeuwwisseling haar beste tijd had gehad.

Ze kwam in de handen van de juiste personen, want de huidige eigenaars gaven de woning een opfrisbeurt zonder aan de uitgesproken look van de gevel te raken of aan de authentieke charme van het gebouw en het interieur.

Ze zorgden ook voor het noodzakelijke moderne comfort en sindsdien is Casa de Arribas een heerlijk vakantiehuis met tal van mogelijkheden om te ontspannen: in een zeteltje met zicht op de Atlantische Oceaan, in het zwembad, in een hangmat in de grote tuin, in het vrijstaande ovalen ligbad, op de tennisbaan, ... Lino had het ongetwijfeld allemaal graag zien gebeuren.