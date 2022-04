De vier meest gemaakte fouten bij de aanleg van je tuin

Fout 1: geen aandacht voor grondwerken

Er moet genoeg lucht en water in je bodem zitten. Dat is de basis van elke tuin! Zo groeien planten optimaal en heb je geen last van onkruid.

Na bouwwerken is de grond op bepaalde plekken helemaal verdicht door het bouwverkeer. Die moet je eerst diepspitten: de bodem losscheppen tot op 60 centimeter diepte. Uiteraard alleen op plaatsen waar planten en/of gras komen.

Bodemanalyse

Een aanrader! Voor 60 à 70 euro ken je de samenstelling van je ondergrond: te zuur, te kalkhoudend,... Bovendien krijg je bemestingsadvies. Om zo’n analyse laten uit te voeren, kan je terecht bij de Bodemkundige Dienst van België. Dat is een onafhankelijke onderzoeks- en adviesinstelling.

Fout 2: slechte plantenkeuze

Ideaal is een gespreide bloei in je tuin. Het hele jaar door. Maar daarvoor heb je een basis aan plantenkennis nodig.

Koop niet alleen met je ogen. Denk eraan dat tuincentra planten kunstmatig doen bloeien. Hortensia’s en narcissen bloeien eigenlijk pas in april, maar in tuincentra al vanaf februari. Koop planten dus niet alleen met je ogen.

Kleine boompjes worden groot. Let eens op hoeveel geknotte bomen je ziet in tuinen. Allemaal van mensen die een boompje plantten en niet wisten hoe groot hij kon worden. Plant geen eik in een tuintje van 50 m²: die wordt wel 18 meter hoog, met een kroondiameter van 10 meter!

Denk ook aan de regelgeving, die wordt vaak uit het oog verloren! Een haag moet minstens een halve meter van de scheiding staan, gerekend vanaf het midden. Plant je een hoogstammige boom? Hou dan minstens twee meter afstand.

Fout 3: ondoordachte verharding

Tuinbestrating is goed voor 40 à 50 procent van de totaalkost. Denk hier dus goed over na. Als er een terras komt: wil je dan vooral zon of schaduw? Voor een schaduwterras is hout niet geschikt, wegens algengroei en gladheid. Hetzelfde geldt voor gladde natuursteen.

Je mag nog zo’n goede steen leggen, als de basis niet goed zit, zal je verharding op termijn barsten. Beknibbel nooit op de onderlaag. En vergelijk geen appelen met peren als je offertes opvraagt: sommige aannemers voorzien in een onderfundering van 25 centimeter. Anderen maken zich er met tien centimeter vanaf. Dat scheelt honderden euro’s. Voor een terras volstaat normaal gezien een fundering van gestabiliseerd zand van zo’n 10 tot 15 centimeter diep. Bekijk hier de richtprijzen voor een nieuw terras.

Vraag ook op voorhand wat er met de afgegraven grond gebeurt. Is het storten inbegrepen? Grond storten, is enorm duur. Bij grote projecten gaat het soms om een meerkost van duizenden euro’s.

Fout 4: anderen in jouw plaats laten beslissen

Je tuin is er voor jou en je gezin, voor 20 of 30 jaar. Laat de aannemer nooit in jouw plaats beslissen, maar verdiep jezelf in de materie.

Twijfel je over verschillende materialen? Vraag dan wel raad aan je aannemer of tuinarchitect. Reken niet op het advies van iemand die er niets van kent. Je buurman heeft misschien slechte ervaringen met een product, maar elke situatie is anders en materialen evolueren.

Dikwijls is een tuinarchitect eerder een besparing dan een kost. Als je een plan hebt, kan je eventueel in stapjes werken. In functie van je budget. Een ontwerp is niet per se duur: het kan vanaf 1.000 euro. Hoewel sommige tuinarchitecten veel meer vragen.

Zo’n ontwerpdossier bestaat uit een beplantings-, elektriciteits- en verhardingsplan. En meestal ook een meetstaat. Dat is handig om de kosten in te schatten. Je kan de werken ook laten opvolgen door je tuinarchitect: aannemers contacteren, offertes opvragen en vergelijken, werfcontrole,… Maar veel hangt af van je budget.

