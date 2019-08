De 'verpaarding' van Vlaanderen: rush op hoeves om ze om te bouwen tot villa jv

29 augustus 2019

09u20

Bron: belga 11 WOON. Plattelandsgemeenten, provincies maar ook de Boerenbond maken zich grote zorgen over de vele landbouwbedrijven op het platteland die veranderen in ­statige, residentiële hoeves, vaak met wat paarden erbij. Dat berichten Het Nieuwsblad en De Standaard.

"De rush op leegstaande hoeves en de landbouwgrond eromheen maakt dat de prijs van landbouwgrond steeds verder stijgt, waardoor het voor jonge boeren moeilijker wordt om een bedrijf op te starten", zegt Vanessa Saenen, woordvoerder van de Boerenbond. Uit een uitgebreide studie van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) blijkt dat bijna vier op de tien vrijgekomen hoeves in Oost-Vlaanderen omgebouwd worden tot villa, vaak met wat paardenweides en een grote haag eromheen. Het fenomeen heeft een naam: de verpaarding of de vertuining van het platteland.

Als gevolg daarvan maken gemeenten zich zorgen over de verstede­lijking van het platteland, "gaande van hoevebewoners die voor meer verkeer op kleine en af­gelegen landbouwwegen zorgen, tot samenlevingsproblemen tussen hoevebewoners en naburige landbouwers over geurhinder tijdens het bemesten, of lawaaihinder van landbouwmachines in het weekend", aldus het ILVO. Het probleem van 'verpaarding' zou ook opduiken in andere provincies.