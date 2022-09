De tuinklus bij uitstek wanneer de bladeren vallen: zo plant je bomen

LiviosDe herfst is de periode bij uitstek om bomen te planten in je tuin. Dit lijkt misschien een makkelijke klus, maar er zijn toch enkele basisregels waaraan je je moet houden. Bouwsite Livios gidst je in vijf stappen naar een optimaal resultaat.

Stap 1: plantperiode kiezen

De beste plantperiode is de lente of de vroege herfst. Belangrijk zijn gematigde temperaturen en zachte regenval. Containerplanten steek je best na april in de grond. Bij felle droogte moet je de bomen dagelijks van voldoende water voorzien. Ook voor het planten van voorjaarsbloeiers is de herfst de periode bij uitstek. Volg deze tips als je nu bloembollen wil planten.

Nog geen boom gekocht? Lees hier hoe je de juiste boom voor jouw tuin kiest.

Stap 2: plantgat maken

Een gouden regel is dat een plantgat nooit breed genoeg kan zijn. Anders kunnen de wortels zich niet voldoende ontwikkelen. Het gat zou driemaal zo breed moeten zijn als de kluit. Wat ook vaak fout loopt, is dat de put te diep is. Dit betekent dat de wortels onvoldoende zuurstof krijgen. Zet de boom even diep als op zijn originele plaats. Je merkt dit aan de wortelkluit. Haal stenen en ander puin uit het gat. Ook alles wat verteert, verwijder je. Anders gaat het schimmelen, wat nefast is voor de wortels.

De bodem van het plantgat moet voldoende los zijn, zodat de verankeringswortels hun gangetje kunnen gaan. Let erop dat je bij het uitgraven de grond niet door elkaar gooit. Houd graszoden, zwarte grond en eventueel geel zand of kiezel allemaal op een aparte hoop bij.

Berg je gereedschap niet te snel op: ook deze tuinklussen kan je nog perfect doen in het najaar.

Stap 3: boom plaatsen

Verwijder het eventuele kluitdoek voor je de boom in het gat zet. Dit doek dient om de wortels te beschermen tijdens het vervoer. Vul de put lichtjes op met teelaarde. In de winkel kan je hiervoor speciale mengsels kopen. Let erop dat je nog net de wortels ziet.

Zorg dat het bovenste deel van de wortels een beetje boven de grond uitsteekt. De grond en de boom gaan sowieso nog een beetje zakken. Schud zachtjes met de boom als je er aarde op doet om te vermijden dat er luchtzakken ontstaan. Anders bestaat het gevaar op verrotting. Nog een aandachtspunt: de boom moet recht staan. Een scheef geplante boom rechttrekken als het gat gevuld is, is onbegonnen werk.

Stap 4: verstevigen met een boompaal

Als de boom goed stevig geplant is, heb je geen boompaal nodig. In het andere geval zet je de paal er nu naast. Haal de paal na één jaar weg als de boom hechtingswortels heeft kunnen maken. Als je hem langer laat staan, bestaat de kans dat je de paal niet meer weg krijgt.

De paal zet je aan de kant waar de wind (westkant) het meeste schade kan veroorzaken of langs de kant waar auto’s het dichtst passeren. Als je maar één paal zet, gebruik dan een zinken boomband om de paal met de boom te verbinden. Een rubberen boomband durft af te zakken doordat de boom nogal veel beweegt bij windstoten. Soms zie je ook een boom omringd met twee of drie palen. Dit is vooral het geval bij bomen met een grote kluit. Hier kan je wel werken met rubberen riemen omdat deze nu niet kunnen afzakken.

Stap 5: put opvullen

Doe eerst de zwarte grond op de wortels en dan pas de gele grond. Zo voorkom je dat de wortels naar boven groeien. Trap de grond goed aan. Tip: Maak een walletje rond je boom. Als je de boom water geeft, wordt het water zo mooi verdeeld. Geef voldoende water zodat de kluit goed vochtig is.

Wil je nog bomen en struiken snoeien? Volg dan dit stappenplan om fouten te vermijden.

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.

Bron: Livios