De tien interieurgeboden van Bart Appeltans: “Kies niet louter voor wat je mooi vindt”

1. Gebruik één wittint

Wit doorstaat moeiteloos alle trends en hypes en blijft hét ideale startpunt voor ieder interieur. Of je nu van een landelijke, moderne, bohemian of eclectische stijl houdt: met een witte basis zit je goed. “Hou het bij één wittint die je voor je wanden, plafond, deuren en plinten gebruikt”, zegt Bart Appeltans. “Een warme wittint met een bruingrijze ondertoon geeft meteen extra gezelligheid en cachet aan je interieur.”

Alle kennis van Bart Appeltans aanwenden? Klik hier om zijn Masterclass Interieur te bestellen.

2. Beperk het aantal materialen

Om van je interieur geen bont allegaartje te maken, doe je er goed aan om het aantal materialen te beperken. “Gebruik maximaal drie hoofdmaterialen. Kies bijvoorbeeld voor één parketsoort, één steensoort voor je vloeren en één hoofdmateriaal voor zaken als kastenwanden, en trek die materialen door in je hele woning. Zo creëer je eenheid in huis.” Barts heilige regel van drie geldt trouwens ook voor de inrichting van je interieur. “Om het rustig te houden gebruik je in een kamer het best niet meer dan drie accentmaterialen, zoals een accentkleur, een behangpapier of marmeren blad.”

Volledig scherm Beperk het aantal materialen en kleuren om één geheel te creëren. © Passe Partout

3. Trek daglicht binnen

Natuurlijk daglicht is een van de belangrijkste sfeermakers in huis. Ben je van plan om je woning te renoveren? “Haal dan zoveel mogelijk licht naar binnen. Ik probeer er altijd voor te zorgen dat het daglicht minimaal langs twee en het liefst langs drie of vier gevels binnenstroomt. Hoe meer daglicht er invalt, hoe sfeervoller de ruimte is.” Kap- en breekwerk is natuurlijk niet altijd een optie. In een ruimte met weinig licht kan je ook met slimme trucjes werken. “Ga voor lichte muren die het daglicht reflecteren, gebruik glimmende materialen zoals glas, hoogglansdeuren, spiegels…” Denk ook na over je raambekleding. “Kies bijvoorbeeld voor gordijnen die enkel ’s avonds het raam bedekken.”

4. Gebruik warm licht

Artificieel licht blaast extra sfeer en gezelligheid in je interieur. Onmisbaar, op voorwaarde dat je voor het juiste licht kiest. “Niets zo ongezellig als koel, blauwig licht. Kies altijd voor warm ledlicht. Voor je interieur is 2700K de perfecte lichttemperatuur. Lampen van 4000 à 5000 Kelvin zijn echt veel te koel om in je woning te gebruiken.”

Volledig scherm "Hoe meer daglicht er invalt, hoe sfeervoller de ruimte is.” © Melissa Van Boxstael

5. Werk in de juiste volgorde

Kiezen voelt dikwijls als verliezen. Maar tenzij je een eindeloos budget hebt, zal je toch prioriteiten moeten stellen. “Pak je interieurprojecten aan in volgorde van belangrijkheid. Droom je van een bibliotheek met ingemaakte kasten waar je elke avond gezellig van je boek geniet? Steek daar je geld dan in. Kies voor wat écht belangrijk is, in plaats van te investeren in een logeerkamer waar één keer per jaar een gast slaapt. Maak keuzes die een meerwaarde opleveren voor jouw dagelijks leven en waar je echt plezier aan beleeft.”

6. Hou rekening met het geheel

Meubels shoppen, accessoires uitkiezen, kleurknopen doorhakken… Hoe meer beslissingen je moet nemen, hoe moeilijker het wordt om het overzicht te bewaren. “Hou altijd the bigger picture in je hoofd. Neem bijvoorbeeld een vloerstaal mee als je voor andere materialen gaat rondshoppen.” Zorg voor jezelf voor een soort van ‘interieurhouvast’ waarop je elke keuze kan afstemmen. “Dat helpt om een samenhangend geheel te vormen. Op het einde van de rit is het belangrijk dat alles mooi blendt.”

7. Ontwerp je buitenruimte

De gezelligheid buiten je huis bepaalt mee de gezelligheid in je huis. Geeft je woonkamer uit op een rommelig terras of een zielloze tuin? Niet meteen het uitzicht dat je tot rust helpt komen. “Gebruik het contact met je buitenruimte op een positieve manier en richt je terras gezellig in. Zo heb je er meteen een extra leefruimte bij én geniet je vanuit je woonkamer van een leuk uitzicht.’

Volledig scherm Houd altijd het geheel in je achterhoofd. © Passe Partout

8. Denk aan functionaliteit

Esthetiek is leuk, maar niet het enige. “Een interieur moet functioneel genoeg zijn zodat je er echt in kan leven. Niets zo storend als een woonkamer die er continu rommelig bijligt omdat er simpelweg geen ruimte is om alles op te bergen. Een marmeren keukenblad oogt prachtig, maar is heel gevoelig voor vlekken. Op een zwartgebeitste parketvloer zie je ieder stofje liggen... Om spijt achteraf te vermijden, kies je het best niet enkel voor wat je mooi vindt, maar let je ook op de praktische kant.”

9. Stap af van stereotype denkpatronen

Een zitbank pal voor je tv, een betegelde badkamer, een eettafel omringd door zes stoelen… Het zijn vaste waarden waar heel wat Vlamingen aan vasthouden. Jammer, vindt Bart Appeltans. “Wie zegt dat je in een badkamer geen stof kan gebruiken? En dat in een keuken een tafel hoort te staan, meestal op nog geen drie meter van de eettafel in de woonkamer? Gooi klassieke denkpatronen overboord en probeer creatiever te denken.” Je droominterieur moet bij jouw leefgewoonten passen. Stem daar je keuzes op af. “Met een verrassende indeling en interessant materiaalgebruik krijg je een veel boeiender interieur.”

Volledig scherm Durf af te stappen van klassieke denkpatronen. Deze zitbank doet bijvoorbeeld ook dienst als opbergruimte. © SFAR

10. Werk met een professional

Is je interieurproject te groot om zelf te managen of geraak je het overzicht kwijt? Durf dan hulp in te schakelen. “Een professional is het gewoon om knappe interieurs te creëren voor anderen. Het is een investering. Zorg er dan ook voor dat het zijn geld waard is.” De belangrijkste criteria om de geknipte professional te vinden? “Kies voor iemand met wie het écht klikt en die perfect begrijpt hoe jij je leven wil inrichten. Zo iemand kan echt een meerwaarde zijn voor je project.”

Jezelf tot professional kneden? Bestel hier de Masterclass: Interieur met Bart Appeltans (nu 44,95 euro i.p.v. 49,95 euro).

Volledig scherm © Borgerhoff & Lamberigts

Lees ook:

Het bovenstaande artikel is geschreven in opdracht van de commerciële afdeling van DPG Media en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.