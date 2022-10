De temperatuur van je warmteboiler verlagen om energie te besparen? Dat is niet zonder risico’s

Je cv-ketel op gas of elektriciteit zorgt voor de opwarming van leidingwater voor je kranen en/of verwarming. Over het algemeen stelt de installateur bij de plaatsing een bepaalde temperatuur in om dat proces op punt te stellen. Hoe lager de temperatuur in de ketel, hoe minder gas of elektriciteit gevraagd wordt, en hoe lager dus de bijhorende energiefactuur. Die temperatuur zomaar zelf onder een bepaalde grens instellen, is echter niet zonder risico. Onder meer Intensive Care-verpleegkundige Jessica waarschuwt hiervoor op Twitter.

Douchen

Experts in de materie zijn het erover eens: een te lage temperatuur in het water van je cv-ketel vergroot het risico op een legionellabesmetting. Legionella komt, bij voor de bacterie ideale omstandigheden, in verschillende watersystemen voor. De bacterie heeft een optimale groeitemperatuur tussen de 25 en 55 graden Celsius en komt tot volle bloei bij 37 graden Celsius. Bij temperaturen vanaf 55 graden krijgt de bacterie het te heet en sterft hij af. Wie de legionellakiemen inademt, bijvoorbeeld tijdens het douchen, kan een besmetting oplopen.

Vooral oudere mensen, zij die er een slechte gezondheid op nahouden en rokers zijn er extra gevoelig voor. Sommige mensen krijgen binnen enkele dagen na de besmetting te maken met griepachtige klachten. Die kunnen vanzelf overwaaien maar kunnen ook resulteren in een ernstige longontsteking. In uitzonderlijke gevallen kun je daaraan sterven. Er zijn ook mensen die geen last ondervinden van de bacterie, maar toch is voorzichtigheid aangewezen.

Welke ketel?

Om na te gaan hoe je het veilig kunt houden, moet je eerst uitzoeken welke ketel je thuis gebruikt. We onderscheiden de soloketels enerzijds en de combiketels anderzijds. Een soloketel wekt alleen warmte op voor de verwarming. Daarbij krijg je ‘dood’ water dat in het circuit blijft en waarmee je zelf niet in aanraking komt. In dat geval kunnen lagere temperaturen en zelfs legionella geen kwaad. Kun je met een soloketel je watertemperatuur dus verlagen én zo ook nog steeds verwarmen? Dan is dat een goede besparingstip. Werk je met een combiketel, zoals dat bij de meeste boilers het geval is? Dan staat dat toestel ook in voor je warm water om te douchen, een bad mee te nemen of in de keuken te werken. Een schadelijke bacterie kun je daar uiteraard missen als kiespijn.

Veel van die combiketels, ook de moderne, verwarmen het uit de leidingen aangevoerde water eerst tot 80 à 90 graden. Maar daar kan best wel nog wat van af. Huizen worden vaak met een lagere aanvoertemperatuur al prima verwarmd. Zet de watertemperatuur in de hoogrendementsketel wel steeds op minstens 60 graden om de legionellabacterie zeker te voorkomen. In de handleiding staat hoe dat moet.

