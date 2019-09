WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud De snelste weg naar een perfect geïsoleerd dak Aangeboden door Isover

17 september 2019

15u03 0 WOON. Is jouw dak nog niet geïsoleerd? En ben je op zoek naar een systeem waarmee je het zelf snel en betaalbaar kan isoleren? Speciaal voor jou ontwikkelde ISOVER het Perfect dak-systeem: een totaaloplossing voor een perfect geïsoleerd dak. Jouw snelste weg naar een lagere energiefactuur!

Niet alleen gaat er enorm veel warmte verloren langs een ongeïsoleerd dak, ook de Vlaamse overheid legt bouwers en verbouwers specifieke isolatie-eisen op. Je hebt er dus alle baat bij om je dak goed te isoleren. En dat kan sneller dan ooit met het Perfect dak-systeem van ISOVER. Hiermee kan je een hellend dak in één moeite isoleren en afwerken. Ook als je geen doorgewinterde klusser bent.

Makkelijk én snel

Cruciaal in de totaalprijs van isolatiewerken is de snelheid van de plaatsing. Je bespaart met deze totaaloplossing flink op werkuren. ISOVER nam namelijk de proef op de som en isoleerde twee identieke dakschilden: één met een ophoging in hout en één met het Perfect dak-systeem. En wat blijkt? In vergelijking met het traditioneel ophogen van kepers met hout is je dak tot 25 procent sneller klaar. Door een slimme combinatie van verschillende componenten kan je met het Perfect dak-systeem makkelijk en snel (bijkomend) isoleren.

Perfect luchtdicht

De ophangstangen zorgen niet enkel voor een perfecte isolatie, maar ook voor een perfecte luchtdichtheid. De unieke rondellen en doppen van de Suspente PlaGyp I garanderen de luchtdichtheid van het naadloos aansluitende dampscherm. Met de Vario® KB1 tape kleef je overlappingen tussen de dampschermbanen dicht, terwijl de dichtingsmastiek Vario®

DoubleFit zorgt voor een eersteklas aansluiting tussen het dampscherm en de omringende bouwdelen. Resultaat: een luchtdichte afwerking, uniek op de markt.

Handige calculator

Ben je overtuigd van de voordelen van dakisolatie voor jouw comfort en portemonnee? Maar weet je niet hoeveel materiaal je nodig hebt om je hellend dak te isoleren met glaswol en luchtdicht af te werken? Met de handige calculator van ISOVER bereken je in drie stappen welke hoeveelheden je nodig hebt om jouw hellend dak perfect te isoleren. Een boodschappenlijstje en een video met handige plaatsingstips krijg je er gratis bovenop. Bereken het zelf op www.isover.be/dakisolatiecalculator.

Duurzame keuze Kies je voor glaswol van ISOVER, dan kies je voor duurzaamheid. Het glaswol van de isolatiespecialist bestaat grotendeels uit gerecycleerd glas en ook het werfafval kan opnieuw worden gebruikt. Bovendien dragen de isolatieproducten bij tot een gezond binnenklimaat: ISOVER beschikt over het Eurofins Indoor Air Comfort Gold-label. Jouw garantie dat glaswol beter is voor jouw levenskwaliteit.