De snelste weg naar een lagere energiefactuur? Een perfect geïsoleerd dak!

11 september 2020

09u10 0 WOON. Besparen op je energiefactuur? Dat begint bij een goede isolatie. Tot 30% van alle warmte in huis verdwijnt via het dak. Is jouw dak nog niet geïsoleerd of wil je na-isoleren? Dat kan je efficiënt zelf doen met het ISOVER perfect dak-systeem: een unieke totaaloplossing voor een perfect geïsoleerd dak.

Win-win-win

Of het nu gaat over renovatie of nieuwbouw, met een goed geïsoleerd dak win je drie keer. Door het warmteverlies te beperken, kan je tot 30% besparen op je energiefactuur en draag je met een lager energieverbruik bovendien je steentje bij aan het milieu. Daarnaast verhoog je ook je wooncomfort. Op warme zomerdagen blijft het lekker koel in huis en in de winter gaat er geen warmte verloren. Verder stijgt ook de waarde van je woning. Wil je je huis ooit verkopen? Dan creëer je met een goede isolatie meteen een grote meerwaarde.

Perfect luchtdicht

Je dak perfect luchtdicht isoleren, daar heb je dankzij de totaaloplossing van ISOVER geen expert voor nodig. Ook al ben je geen doorwinterde klusser, door de slimme combinatie van vijf componenten kan je met het perfect dak-systeem makkelijk en snel zelf een hellend dak isoleren en afwerken. De ophangstangen zijn voorzien van unieke rondellen en doppen die de luchtdichtheid van het naadloos aansluitende dampscherm garanderen. De overlappingen tussen de dampschermbanen kleef je eenvoudig dicht met de Vario® KB1 tape, terwijl de dichtingsmastiek Vario® DoubleFit zorgt voor een perfecte aansluiting tussen het dampscherm en de omringende bouwdelen.

Online calculator

Je wil je hellend dak isoleren met glaswol en luchtdicht afwerken, maar je weet niet hoeveel materiaal je daar precies voor nodig hebt? Ook hier heeft ISOVER een handige oplossing voor ontwikkeld. Met de online calculator bereken je zowel voor nieuwbouw als voor renovatie in drie stappen de juiste hoeveelheden. Neem gewoon de afmetingen van je dak bij de hand en surf naar www.isover.be/dakisolatiecalculator. Op basis van de specifieke eigenschappen van jouw dakstructuur, krijg je met de calculator een berekening op maat van jouw project.

Volledige begeleiding

De dakisolatiecalculator zegt je niet alleen hoeveel pakken isolatiemateriaal je nodig hebt. Je krijgt ook een overzicht van de bijhorende accessoires zoals een dampscherm, kleefband, een dichtingskit en de benodigde ophangstangen, met uiteraard de nodige hoeveelheden. Dat boodschappenlijstje kan je gemakkelijk uitprinten. Als je je e-mailadres invult, ontvang je het ook in je mailbox, samen met de technische fiches, een dealerlijst en een video met plaatsingstips. Zo krijg je als isolatieklusser een optimale begeleiding van ISOVER om zelf je dak perfect te isoleren.

Tip voor na-isolatie

Nieuwbouwwoningen hebben in de meeste gevallen een spantendak dat je met één laag Isoconfort en het Vario® systeem isoleert. Maar wil je een ouder dak na-isoleren? Dan werk je best met twee lagen isolatie. Je vult eerst de kepers en plaatst daarna een tweede laag isolatie met behulp van ophangstangen. Zo ben je zeker van een kwalitatieve dakisolatie.

