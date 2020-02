WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud De snelste manier om energie te besparen?

Isoleer je dak

Aangeboden door Isover

25 februari 2020

10u53 0 WOON. In 2021 verstrengt het E-peil opnieuw voor nieuwbouw en grondige renovaties. Is jouw woning nog niet klaar voor deze energie-eisen? Dan is isoleren de beste investering. Zo behaal je een beter E-peil, verbruik je minder energie én gaat je wooncomfort fors omhoog. Waar wacht je nog op?

Is jouw dak nog niet geïsoleerd? Dan verlies je maar liefst 30% van de warmte in huis. Dakisolatie is dan ook de allerbelangrijkste stap om je woning energie-efficiënt te maken. Tegen 2021 moeten nieuwbouwwoningen in ons land een E-peil van maximum 30 halen. Omdat het isolatieniveau van je woning hierin een belangrijke rol speelt, stelt de EPB-regelgeving strikte isolatie-eisen, ook voor bestaande woningen. Goed nieuws: met het perfect daksysteem van ISOVER kan je meteen aan de slag voor een perfect luchtdicht geïsoleerd dak.

Zelf aan de slag!

Isolatie plaatsen langs de binnenkant van je dak is de eenvoudigste en goedkoopste oplossing om een hellend dak te isoleren. Wie een beetje handig is, kan deze klus makkelijk zelf klaren. Met het perfect daksysteem van ISOVER kan je je hellend dak in één keer isoleren en afwerken. Bovendien bespaar je flink op werkuren, want in vergelijking met het traditioneel ophogen van kepers met hout is je dak tot 25% sneller klaar. Het systeem bestaat uit verschillende componenten die samen het verschil maken:

• glaswolisolatie

• ophangstangen met rondellen en doppen waarop je de isolatie vastpint

• een vochtregulerend dampscherm

• speciale kleefband en dichtingskit.

Bij de afwerking van je dak met Gyproc®-platen klem je de PlaGyp®-profielen op de doppen. De elektrische leidingen zitten meteen netjes weggewerkt tussen het dampscherm en de gipsplaten. Zo hoef je de isolatie of het dampscherm niet te doorboren.

Hoeveel dakisolatie heb je nodig?

Wil je een nieuw of bestaand hellend dak isoleren en luchtdicht afwerken? Dan is het belangrijk om te weten hoeveel materiaal je precies nodig hebt. Met de nieuwe calculator van ISOVER bereken je in enkele stappen welke hoeveelheden materiaal je nodig hebt. Bovendien krijg je er, naast je boodschappenlijstje van glaswol en luchtdichtheidsproducten, gratis plaatsingstips bovenop. Bereken het zelf op www.isover.be/dakisolatiecalculator

Snel terugverdiend

Dakisolatie is een investering die je snel terugverdient en niet alleen via de energiefactuur. Je hebt ook recht op verschillende premies van de overheid en netbeheerders. Een volledig overzicht van de subsidies vind je op www.isover. be/nl/premies.