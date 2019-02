WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud De slimste geveloplossing: tegelijk isoleren en renoveren Aangeboden door Wienerberger

06 februari 2019

12u23 0 WOON. Iedereen heeft de mond vol van isoleren, maar wat als je je bestaande huis tegelijk ook een esthetische make-over wil geven? Het kan met Façabrick van Wienerberger. Misschien wel het slimste renovatiesysteem op de markt.

Met Façabrick, een combinatie van isolatiepanelen en steenstrippen, scoor je twee keer. Je pakt je volledige bouwschil in met isolatie, zodat je woning voldoet aan de strengste energie-eisen. Tegelijkertijd krijgt je gevel het vertrouwde duurzame, robuuste karakter van baksteen. Zo is je huis in één beweging klaar voor de toekomst.

Grote keuzevrijheid

Façabrick bestaat uit een isolatiepaneel met wapeningsnet en mortellaag waar de steenstrippen rechtstreeks tegenaan komen. Dankzij het grote aanbod aan steenstrippen heb je alle vrijheid qua kleur, uitzicht en verwerking. Een traditioneel metselverband met voeg? Geen probleem. De look van gelijmd metselwerk? Ook dat kan. Façabrick biedt je de grootst mogelijke keuzevrijheid.

Aandacht voor details

Met Façabrick steek je elke bestaande woning supersnel in een nieuw jasje, zowel huizen met een massieve gevel als met een spouwmuur. Je hoeft de bestaande gevel zelfs niet af te breken. Daarnaast kan je alle kanten uit qua ontwerp en detaillering. Laat je raamkaders bijvoorbeeld in het gevelvlak integreren voor een moderne uitstraling. Of verwerk spots, brievenbussen en andere details netjes in de steenstrippen.

Mooie hoeken

Over de afwerking van de hoeken hoef je je geen zorgen te maken. Daarvoor gebruikt de aannemer speciale of in verstek gezaagde steenstrippen. Ook praktisch is dat je nieuwe ramen al helemaal in het begin van de ruwbouwfase kan laten plaatsen. Je hoeft dus geen maanden te wachten, zoals dat bij traditionele oplossingen het geval is. Goed om weten: Façabrick wordt alleen geplaatst door erkende, speciaal opgeleide aannemers. Zo ben je zeker van de uitvoeringskwaliteit.

Ook voor binnen

Ook binnen kan je met de steenstrippen aan de slag. Ideaal om de look van je gevel door te trekken naar je interieur. Alles is mogelijk, zolang de ondergrond maar droog, stabiel, vlak, stof- en vetvrij is. Steenstrippen geven het interieur een verrassende toets, creëren boeiende kleur- en lichteffecten en je kan er eindeloos mee combineren.

Bereken je gevel

Met de Façabrick-calculator bepaal je snel en eenvoudig welke en hoeveel materialen je nodig hebt voor jouw gevelrenovatie. Daarmee kan je dan makkelijk een offerte aanvragen bij een Façabrick-installateur bij jou in de buurt. Hoe handig!