De plaatsing van het huis duurt slechts enkele dagen: is modulair bouwen de toekomst?

De Belg is geboren met een baksteen in de maag. Toch zijn er voor die baksteen alternatieven die steeds meer aan populariteit winnen, zoals prefab modulair wonen. In vergelijking met een standaard (nieuw)bouwproject is de bouwtijd korter en ligt de kostprijs lager. Maar wat is modulair bouwen nu juist? En zijn er ook nadelen? Bouwsite Livios zocht het uit.

Een nieuwbouwproject realiseren vraagt al snel 1,5 à 2 jaar tijd. Vertragingen door slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden kunnen de bouwtijd nog verlengen. Prefab modulair bouwen biedt daarvoor een oplossing. De tijd waarin prefabricage enkel dienst deed als tijdelijk onderdak of poolhouse, ligt al een tijdje achter ons. Exacte cijfers zijn er niet, maar dat prefab modulair bouwen al geruime tijd aan populariteit wint, staat vast.

Wat is modulair bouwen?

Maar wat is dat nu juist, prefab modulair bouwen? Het bouwproces bestaat uit geprefabriceerde modules die het bouwbedrijf in de fabriek produceert en kant-en-klaar levert op een plaats naar keuze. Op je stuk grond, bijvoorbeeld. Eenvoudig gezegd is het een woning die samengesteld is uit verschillende modules, volledig afgewerkt in de fabriek (dak, vloeren, wanden, beglazing, leidingen,…) en nadien ter plaatse aan elkaar gekoppeld. Inclusief keuken, badkamer en andere voorzieningen. Eigenlijk stel je je woning samen aan de hand van blokken. Containerwoningen zijn het bekendste voorbeeld van modulair bouwen. Lees hier meer over containerwoningen.

Wat zijn de voor-en nadelen van modulair bouwen?

Modulair bouwen biedt een antwoord op de stijgende vraag naar (kleinere) woningen. Het grote voordeel? De productietijd. Afhankelijk van de oppervlakte en graad van afwerking, neemt de productie enkele weken tot maximaal enkele maanden in beslag. In de tussentijd kan je op de werf alle nutsvoorzieningen voorbereiden. De uiteindelijke plaatsing duurt in principe niet langer dan enkele dagen. In vergelijking met het bouwen van traditionele woningen is dat dus een pak sneller.

Moet je in ruil inboeten aan comfort? Neen, zo blijkt. Modulair wonen is energiezuinig en ecologisch. Werfafval is er nauwelijks. Op het vlak van zonnepanelen, warmtepompen en andere energiezuinige middelen is er geen verschil met een traditionele woning. En de inrichting? Die bepaal je helemaal zelf. Geprefabriceerde woningen moeten op het vlak van kwaliteit zeker niet onderdoen voor traditioneel gebouwde woningen. De constructie is duurzaam en sterk.

Extra voordeel: modulaire woningen breid je relatief eenvoudig uit. Jonge gezinnen zonder kinderen kunnen bijvoorbeeld extra units bijplaatsen bij gezinsuitbreiding. Je kan perfect één of meer extra modules plaatsen. Zowel in de breedte als in de hoogte. Omgekeerd geldt hetzelfde.

Hoewel modulair bouwen op het vlak van architectuur veel mogelijkheden biedt, zijn de keuzemogelijkheden qua indeling, grootte en materialen wel beperkter. De afmetingen per module liggen doorgaans rond de 12 bij 3 meter, omwille van het transport. Vergeet ook niet dat dezelfde bouwvoorschriften gelden als voor een traditionele woning. Let er ook op dat het tijd en geld kost als je na de productie nog wijzigingen wil doorvoeren. Een goede voorbereiding en weten wat je wil en waar je het wil, is bij deze bouwmethode nog belangrijker.

Mag een modulaire woning dienen als hoofdwoonst?

Als bijgebouw is modulair bouwen al langer ingeburgerd. Maar mag je een container of modulaire woning ook als hoofdwoonst gebruiken? In principe wel. Volgens advocaat Mark Huygen, die zich voor Livios eerder over de kwestie boog, zegt de letter van de wet alleszins niet dat je verplicht moet bouwen met hout of baksteen. Het is uiteindelijk de gemeente of stad in kwestie die het licht op groen moet zetten. De administratie bekijkt elke aanvraag apart en oordeelt op basis van verschillende omgevingsfactoren. Lees hier meer over de regelgeving van modulaire woningen.

Hoeveel kost het?

Hoeveel kost zo’n modulaire woning? Dat hangt af van verschillende factoren. Voor een modulaire woning reken je best op een gemiddelde prijs van 1.500 euro/m². Al geldt ook hier het bekende principe: je maakt een woning zo duur als je zelf wil. De graad van afwerking en gekozen materialen spelen hierbij een rol. Vergeet niet dat de kosten voor de bouwgrond daar nog bijkomen.

