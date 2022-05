De perfecte match: zo maak je de mooiste tafel-stoelcombinatie

Hoe mooi of hoe praktisch je eettafel ook is, zonder bijpassende stoelen is het plaatje nooit echt compleet. Deze tips, met veel succes toegepast door de drie koppels uit het VTM-programma ‘Huis Gemaakt’, helpen je om ook jouw tafel en stoelen perfect op elkaar én op jouw noden af te stemmen.

Tip 1: hou het geheel harmonieus

Hou je, net als Anaïs en Cedric in Antwerpen, van authenticiteit en klasse? Kies dan voor een tafel en stoelen uit dezelfde mooie houtsoort, zoals zwarte eik. Door deze eenheid in materiaal komt de pure uitstraling van het hout het best tot zijn recht en krijgt de kamer vanzelf een rustige en aangename sfeer. Bijkomend voordeel: omdat tafel en stoelen duidelijk één geheel vormen, oogt een relatief kleine of smalle eetkamer ruimer dan ze is.

Volledig scherm Eetkamer in Antwerpen © Huis Gemaakt

Tip 2: mix & match

Mag het wat zotter? Laat je dan inspireren door de mix & match-stijl van Celine en Younes uit Beringen. In combinatie met een ronde eettafel met een neutraal blad en een centrale poot is het perfect mogelijk om te kiezen voor een speelse stoelenmix. Ga daarbij gerust voor verschillende vormen, verschillende stoffen én verschillende poten. Let er wel op dat de poten van de tafel en alle stoelen in dezelfde kleur en hetzelfde materiaal zijn. Zo blijft de basis rustig.

Volledig scherm Eetkamer Beringen © Huis Gemaakt

Tip 3: ga voor één eyecatcher

Wanneer je je tafel als absolute blikvanger in de kamer wil laten schitteren, is het extra belangrijk om de juiste stoelen te kiezen. In Boortmeerbeek combineerden Alexia en Emiel het opvallende tafelblad in keramiek met comfortabele kuipstoelen, bekleed met een neutrale stof. Zo benadrukken ze op een subtiele manier de luxueuze uitstraling van de eettafel, zonder de aandacht af te leiden. Door te kiezen voor poten in dezelfde warme houttint vormen tafel en stoelen toch één mooi geheel.

Volledig scherm Eetkamer Boormeerbeek © Huis Gemaakt

Tip 4: hou het comfortabel

Blijf je graag lang natafelen? Dan zijn stoelen met een comfortabele armleuning een goede keuze. Let er wel op dat de leuningen onder het tafelblad kunnen, anders verlies je niet alleen aan zitcomfort, maar ook aan loopruimte rondom de tafel. Is je tafel wat aan de krappe kant voor armleuningen? Zorg dan zeker voor stoelen met een hoge rug, een stevige vulling en een aangename stof. Zo ben je ook verzekerd van een comfortabel zitje aan tafel.

Tip 5: zie het ruimer

Je eettafel en stoelen vormen natuurlijk geen eiland in de kamer. Om een algemeen gevoel van rust en eenheid te creëren laat je best dezelfde kleuren en materialen terugkomen in de rest van het interieur. Wil je bijvoorbeeld barkrukken aan je kookeiland? Kies dan voor exemplaren uit dezelfde lijn als de stoelen. Ook een kast in een houtsoort die aansluit bij de eettafel of een poef in dezelfde stof als de stoelkussens kunnen ervoor zorgen dat het plaatje helemaal klopt.

