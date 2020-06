De oplossing voor een koel huis? Raamroosters en klapluiken alsmaar populairder Bjorn Cocquyt

23 juni 2020

18u55 0 Woon. Het wordt de komende dagen in vele huiskamers ongetwijfeld weer puffen en blazen. Belangrijk is om overdag de zon zoveel mogelijk buiten te houden met screens, luifels, parasols of wat dan ook. Om ’s nachts de temperatuur te doen dalen, wordt er steeds vaker ingezet op grote raamroosters of klapluiken.

“De combinatie met screens is ideaal”, klinkt het bij marktleider Renson. “Het is belangrijk om op verschillende plaatsen een rooster of een klapluik te hebben, zodat de koelere lucht die binnenkomt vlot kan circuleren. Ook de afmeting speelt een rol: hoe groter, hoe meer verkoeling.”

De roosters of klapluiken kunnen vast verwerkt worden in de ramen. Dankzij het geïntegreerde muggengaas en de aluminium lamellen hou je insecten en inbrekers buiten. “Door zowel screens als raamroosters of klapluiken te installeren, worden energieverslinders zoals airco overbodig.”



Om een idee te hebben van de prijs: een rooster (type 432) van 40 bij 250 cm kost 922,14 euro (excl. btw).

