Gesponsorde inhoud De nieuwste keukentrends: wit en hout Aangeboden door Dovy

17 september 2019

11u07 0 WOON. Als je tien interieurarchitecten naar de nieuwste keukentrends vraagt, dan komt er een veelheid aan materialen, kleuren en indelingen aan bod. Maar over één ding zijn ze het eens: nieuwe interieurs stralen rust uit en doen dat met een natuurlijke flair.

Kalmte, sereniteit en zachte kleuren primeren in de keuken. Wit haalt nog steeds de bovenhand, maar in combinatie met een warme houtkleur is het pas écht de sfeermaker in huis. Enkele vuistregels voor een op-en-top hedendaagse en toch tijdloze keuken.

Terug naar de essentie

De algemene interieurtrend van dit najaar is de terugkeer naar de essentie: terug naar eenvoud en rust in je woning. Maar eenvoud is daarom nog geen beperking. Integendeel: het betekent net durven combineren, maar zonder de rustige, zachte kleuren en de strakke lijnen overboord te gooien. Alles wat te veel of te opvallend is, heeft geen plaats meer in je interieur, en dus ook niet in je keuken. Dovy streeft naar échte luxe. Die vind je terug in de kwaliteit van de 24 mm dikke kastdeuren, de afwerking met frontlaminaat en de duurzaamheid van de materialen.

Tijdloos karakter

De nieuwste keukentrends dragen functionaliteit en gezelligheid hoog in het vaandel, en koppelen dat zonder uitzondering aan hoge kwaliteit. De wegwerpmaatschappij is echt niet meer van deze tijd. Kwalitatieve producten met een geraffineerde, stijlvolle afwerking die luxe uitstralen, zijn al wat de klok slaat. Duurzame materialen zijn belangrijker dan ooit. Je gaat voor minimalisme, maar met een warme inrichting; voor de perfecte combinatie van gezelligheid en functionaliteit; voor een tijdloze keuken in een natuurlijke sfeer.

De combinatie van wit en hout

Voor de perfecte interieurinrichting maak je heel bewuste keuzes. De combinatie van strakke lijnen en warme materialen zet zich meer en meer door. Denk maar aan een natuurlijke houtkleur. Zo’n houttoets dompelt je keuken onder in een warme sfeer: gezelligheid troef. Een keuken in één kleur is out, kleurcombinaties zijn hot. Onderbreek het moderne, strakke aspect van een effen witte keuken met een volledig houten kastenwand. Of rust je effen witte keukeneiland in frontlaminaat uit met een voor- en achterwand in (fineer)eik die is afgewerkt met de scarved oak-techniek: kleine horizontale markeringen op de verticale houtstructuur. Die lichte groefjes zie je wel, maar voel je praktisch niet. Bovendien bezorgen ze je keukendeuren een authentiek, warm uitzicht.

Met een touch van mintgroen

Leg je graag een natuurlijk accent in je keuken? Gebruik wat groen en je krijgt het zo voor mekaar. Met een accent in mintgroen baadt je keuken in een aura van rust en kalmte en bereik je net dat tikkeltje extra. In combinatie met hout droom je weg bij het rustgevende gevoel dat mintgroen je geeft.