Gesponsorde inhoud Dé nieuwe keukentrend: bekijk je keuken in virtual reality Aangeboden door Dovy

25 februari 2020

10u41 0 WOON. Wil je in virtual reality kennismaken met je nieuwe keuken? Dat kan, dankzij Wil je in virtual reality kennismaken met je nieuwe keuken? Dat kan, dankzij Dovy . Je kan het ontwerp makkelijk thuis bekijken op je computer, tablet, smartphone of door een VR-bril. Zo ervaar je je toekomstige keuken in 3D, net alsof die al bij je thuis staat!

Virtual reality leek lang toekomstmuziek, maar is ondertussen realiteit. Zet gewoon je VR-bril op, duik de virtuele wereld in en je krijgt meteen de gekozen beelden op je netvlies. Net echt! Want de bril omsluit je ogen volledig, waardoor je geen informatie meer uit je omgeving krijgt. Zo lijkt het alsof je in een andere, levensechte wereld bent beland. Zó echt dat je alle details van dichtbij beleeft.

Kijk in alle richtingen

Draai je je hoofd naar links of rechts, naar boven of onder? Dan verandert het beeld gewoon mee, waar je ook kijkt, over de volle 360°. Daardoor kijk je niet vanop afstand naar de virtuele wereld, maar lijkt het alsof je er middenin staat. Bovendien gaat de technologie er steeds op vooruit: details worden meer en meer in de verf gezet. Je nieuwe keuken bekijken in virtual reality, levensechte kleuren en details inbegrepen? Wat een ervaring!

Een virtuele nieuwe keuken bij je thuis

Dovy maakt vol trots deze ervaring voor jou bereikbaar, als enige in België. Het werkt heel simpel. Het programma zet het op maat gemaakte ontwerp van de keukenconsultants om in een driedimensionale versie, waar jij via e-mail een link naar ontvangt. Die kan je thuis op je gemak openen op je computer, tablet of smartphone. Inzoomen, uitzoomen, details ontdekken, een algemeen overzicht of een boven- of zijaanzicht bekijken, je kan het zo gek niet bedenken. Heb je gekozen voor een granieten werkblad? De verfijnde structuur is in 3D zo gedetailleerd, dat het lijkt alsof het werkblad al voor je ligt. Ook de houtstructuur van je kastdeuren ziet er levensecht uit. Je hebt nog weinig verbeelding nodig om jezelf al achter de kookpotten te zien staan.

Laat je familie en vrienden meegenieten

Kan je niet wachten om je nieuwe keuken te delen met je vrienden en familie? Bekijk dan samen het ontwerp op je tablet of smartphone of bezorg hen gewoon de link. Zo kunnen ze alvast meegenieten en zelfs advies geven. Heb je zelf al een VR-bril? Super! Dan kan je thuis je droomkeuken al verkennen door je smartphone in de bril te plaatsen. Of kom naar de toonzaal en bekijk je ontwerp door een professioneel model. Eén ding is zeker: je kan op een spectaculaire ervaring rekenen

Meer info: www.dovy360.be

Belofte maakt…

Een nieuwe keuken is een flinke investering. Je moet dus zeker zijn dat je droom werkelijkheid wordt. Bij Dovy is een woord een woord. Als zij je een gratis ontwerp, oerdegelijke kwaliteit en een unieke, op maat gemaakte keuken beloven, krijg je die ook. Net als 10 jaar garantie en een levenslange service. Bovendien hoef je geen voorschot te betalen en de prijs bij bestelling blijft 2 jaar geldig. Want belofte maakt… nog betere keukens!