De natuur als inspiratie: dit huis is gebaseerd op weversnest en gaat op in de natuur Bjorn Cocquyt

15 juli 2020

09u53 0 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa in Namibië.

Als je naar het huis kijkt, zie je onmiddellijk dat het geïnspireerd is op de prachtige nesten die de wevers in Afrika bouwen. De zangvogels gaan daarbij minutieus te werk en dat gold ook voor de bouwvakkers, want het duurde maar liefst vijf jaar voor de villa klaar was.

Er kwam nauwelijks een machine aan te pas. Zelfs het staal, dat diende voor de basis, werd met de handen gebogen. Voor de afwerking en inrichting deed designer Porky Hefer een beroep op allerlei lokale materialen: riet, graniet, teak, ... Het was voor hem ook cruciaal dat de woning zou opgaan in de omgeving en in dat opzet is hij zeker geslaagd.

Op de plaats waar een kudde zebra’s vroeger in het zand kwam rollen, ligt er nu een zwembad. Eens de bouw klaar was, keerden de zebra’s al gauw terug en een groep bavianen werden de nieuwe buren.

Het huis is volledig zelfvoorzienend. Dat moet ook wel, want nutsleidingen tot hier brengen, is onmogelijk aangezien het dichtstbijzijnde dorp zich op 125 km bevindt en de eerste stad op 400 km. De laatste 28 km tot aan deze fantastische plek moet je afleggen met een 4x4 of tractor.