De lente nadert: dít zijn de tuintrends van 2022

De lente nadert met rasse schreden. Dat betekent dat we bijna weer kunnen genieten van ietwat hogere temperaturen, én dat we dus ook weer in de tuin kunnen vertoeven. Heeft jouw omheining of balkon een opfrisser nodig? Vtwonen selecteerde ter inspiratie de grootste tuintrends van 2022.

Terug naar de natuur

Denk je aan een vakantieparadijs, dan denk je aan groen. Heggen, siergrassen, bloemen en planten, het liefst zo groen mogelijk. Ook tuinmeubelen kom je in verschillende groentinten tegen. Denk aan saliegroen en de subtiel groen-bruine tint. Deze kleuren gecombineerd met grijs, beige en bruin vormen hét kleurenpallet van 2022. Geen heftige en schreeuwende kleuren dus, maar een rustig en subtiele basis. Ga bijvoorbeeld voor een bank in het saliegroen. Of, als je het subtieler wil aanpakken, voor een houten of zwarte loungeset met saliegroene kussens. En hoppa, je tuin is helemaal on-trend.

Bohomian beauty

Alleen maar grijs, beige en bruin kan wat saai zijn. Fleur de boel daarom op met kleurrijke natuurlijke materialen. Denk aan rotan meubels, patchwork sierkussens en kleurrijke vloerkleden. Die zorgen per direct voor die oh zo fijne summervibes. Vooral een Perzisch vloerkleed geeft Oosterse sferen. Het materiaal rope in meubels is ook ideaal voor het creëren van een vakantiegevoel. Deze touwsoort geeft nét dat luxueuze randje aan de tuin en is speciaal ontwikkeld voor buiten. Zowel in een moderne als bohemian tuin komen deze meubels goed tot hun recht.

Knus en overdekt genieten

Nu thuis nóg meer thuis is dan anders hebben we steeds meer de behoefte om binnen met buiten te verbinden. Dit kan natuurlijk met doorlopende tegels of geen drempels, maar ook met een overkapping of veranda. Zo kun je ook met minder mooi weer genieten van je botanische tuin. Vuurkorf hier, buitenkachel daar en een lekkere loungebank in de hoek. Maak het zo knus als je wil en kleed de ruimte aan met zachte plaids en gezellige lampjes. Ook leuk: een tafelhaard. Zo kun je zelfs tot in de late en frisse uurtjes heerlijk natafelen zónder dat de rillingen over je rug lopen.

Duurzaam

Duurzaamheid behoort ook tot een van de tuintrends van 2022. Zo worden tuinmeubels steeds vaker gemaakt van hergebruikt hout of hout met een keurmerk voor duurzaam bosbeheer. Je herkent dit hout aan het FSC of PEFC keurmerk. Ook materialen met een lange levensduur zijn hot. Denk aan meubels met aluminium onderstellen of verlichting die brandt op zonne-energie.

