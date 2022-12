Dé keukentrends van 2023: voor ieder wat wils, of je nu van minimalistisch of van gezellige combinaties houdt

LiviosHou je van gesloten kasten en een strak design? Ben je eerder fan van natuurlijke materialen en dito kleuren? Of mag jouw keuken ‘er een hoekje af’ hebben? Ontdek met deze tips van bouwsite Livios welk keukentype jij bent en hoe je dat in 2023 vertaalt naar jouw droomkeuken.

Type 1: nature lover

De tijd dat een keuken alleen maar spierwit of beige mocht zijn, ligt al lang achter ons. Natuurlijke kleuren, zoals offwhite, zand, beige en greige primeren binnen deze stijl en worden aangevuld met donkere tinten, zoals terracotta, olijfgroen en bruin. Door deze kleuren op een zachte manier te combineren, creëer je een heel organisch en natuurlijk kleureneffect.

Volledig scherm © Silestone by Cosentino

Een accent in hout (met structuur) of natuursteen (met aders of spikkels) en een paar planten maken deze look helemaal af. Bovendien sluit dit type keuken perfect aan op de rest van het interieur. De nature lover trekt zijn tinten en materialen door naar de volledige woning. De keuken is er het logische verlengstuk van, waar je in alle rust kan koken, lezen, werken…



Warmte in je interieur brengen met natuurlijke materialen? Zo doe je dat als een pro.

Deze stijl in het kort:

• Zachte kleurencombinaties

• Natuurlijke materialen: hout en natuursteen

• Kleuren: offwhite, zand, beige, greige, terracotta, olijfgroen, bruin

• Keuken blendt met de rest van het interieur

Type 2: minimalist

Geen open kasten en overladen legplanken voor jou. Als minimalist hou je van strakke lijnen, geometrische uitgelijndheid, sobere accenten en gesloten kasten. Heb je de ruimte? Benut ze dan en laat je bovenkasten helemaal aansluiten tot (bijna) tegen je plafond. Maar hou natuurlijk wel rekening met de ergonomie. Lees hier hoe je een ergonomische keuken inricht.

Het minimalistische kleurenpalet blijft neutraal, maar zacht met enkele natuurlijke elementen. De combinaties zijn hier sober, maar ze getuigen van stijl. Denk aan matwit kraanwerk in combinatie met een zacht muisgrijs werkblad en strakke kasten. Of een marmeren spatwand die overloopt in je werkblad.

Volledig scherm © Kvik

Indirecte ledverlichting benadrukt de strakke belijning van je keuken. Je bedankt ook voor te veel zichtbare toestellen, maar zorgt ervoor dat deze mooi zijn ingewerkt. Toch een open kast of legplank? Dan is dat de perfecte plek voor een sobere eyecatcher in glas of keramiek. Hightech snufjes verdienen zeker ook een plaats in je minimalistische keuken.



Licht is cruciaal voor de sfeer in huis: met deze tips komt iedere kamer tot zijn recht dankzij de juiste verlichting.

Deze stijl in het kort:

• Eén neutrale kleur primeert

• Gesloten keukenkastjes

• Sober met stijlvolle combinaties

• Enkel de mooiste spullen staan in het zicht

• Hightech snufjes

Type 3: gezellige gast

Gezelligheid troef in deze keuken! De keuken is het hart van de woning en de favoriete plek van jou en je huisgenoten. Dit is de leefkeuken pur sang, waar je meer doet dan alleen maar koken. Dat resulteert ook in veel zitruimte. Haal de barkrukken maar boven, voorzie een ruime, houten zitbank voor je familie of gasten… Jouw keuken is een plek om samen te komen.

Volledig scherm © Ixina

Je keuken heeft bovendien een warme uitstraling en dat zie je ook aan de gebruikte materialen. Hout en neutrale tinten spelen een hoofdrol, maar dat maakt je keuken niet minder uniek. Door bijvoorbeeld een opvallende hanglamp of eentje in natuurlijke materialen, zoals rotan of gerecycled karton, geef je je gezellige keuken meer eigenheid. Open kasten en planken vul je met kookboeken, een kruidentuintje of planten en je mooiste keukenaccessoires. Een inbouwhaard erbij vormt de kers op de taart.

Deze stijl in het kort:

• Neutrale tinten

• Warme natuurlijke materialen

• Keuken is het hart van het huis

• Oog voor gezellige verlichting

• Veel zitruimte: barkrukken, leuke zitbank voor meerdere personen

Type 4: mix & matcher

Dit is geen een keuken zoals dertien in een dozijn. De mix & matcher gaat nog een stap verder en combineert naar hartenlust. Je stelt je eigen keuken samen en gaat voor meerdere kleuren en materialen. Onder- en bovenkasten hoeven niet per se in dezelfde kleur te zijn en alle combinaties zijn mogelijk. Je kan gaan voor eerder uitgesproken natuurkleuren, zoals diepdonkerblauw en olijfgroen. Of net levendige kleuren zoals roze, pittig geel en paars.

Volledig scherm © Franke

Maar je denkt ook verder dan enkel het kleurenpalet. Materialen mogen evengoed gecombineerd worden. Denk aan hout, mat zwart kraanwerk, messing handgrepen, een spatwand in marmerlook, glas… En binnen een bepaald materiaal kan je ook spelen met verschillende kleuruitvoeringen. Dat is het fijne aan de ‘mix & match’-keuken. Welke interieurstijl je ook hebt, je kan deze altijd aanpassen aan je stijl en smaak.



Geen idee welk materiaal je wil voor je spatwand? Uit deze kan je kiezen.

Deze stijl in het kort:

• Eigen keuken samenstellen

• Verschillende kleuren voor de keukenkastjes boven en onder

• Mix van verschillende materialen in dezelfde kleur

• Mix van dezelfde materialen in verschillende kleuren en patronen

Type 5: koele kok

Jij houdt van koele kleuren en robuuste, doch verfijnde materialen. Je keuken heeft karakter en straalt een zekere stoerheid uit. De mate van stoerheid, die bepaal je zelf. De kracht schuilt in het iets afzwakken van wat we al enige tijd kennen als de puur industriële stijl. Ga je helemaal zwart, ga dan voor matzwart en varieer met je structuren. Of combineer zwart met koele groene tinten, zoals saliegroen voor een gebalanceerd contrast.

Volledig scherm © Dovy Keukens

RVS en chroom maken in deze keuken helemaal een comeback. En ook hier bepaal jij de gradatie waarin je dit materiaal gebruikt: van een all-over keuken in RVS tot een glanzend werkblad of enkel een chromen kraan. Marmer is een ander element dat prima thuishoort in de keuken voor de koele kok. Ook hier kijken we naar mooi geaderd marmer of natuursteen met marmerlook, waarbij je licht en donker marmer combineert.



Niks zo belangrijk als een goed werkblad in je keuken: zo kies je het materiaal dat bij je past.

Deze stijl in het kort:

• Koele kleuren: groene tinten, zoals saliegroen en mintgroen, aangevuld met zwart

• Comeback van RVS en chroom

• Marmer of marmerlook

• Mix van structuren

Ga je een keuken installeren of renoveren? Het magazine ‘Mijn Keuken’ van Livios helpt je bij je keuze. Vraag hier jouw gratis exemplaar aan.

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be, een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.

Bron: Livios