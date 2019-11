WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud De juiste keuken kiezen? In virtual reality lukt het zoveel beter Aangeboden door Dovy

12 november 2019

09u34 0 WOON. Ben je op zoek naar een nieuwe keuken? Vanaf nu kan je zeker zijn dat je de juiste keuze maakt. Dankzij Dovy bekijk je het ontwerp van je keuken nu niet alleen thuis op je computer, tablet of smartphone, maar zelfs door een virtualrealitybril. Zo ervaar je op voorhand je toekomstige keuken in 3D, net zoals hij bij jou thuis zou staan.

Of je je hoofd nu naar links of rechts draait, of je nu naar boven of onder kijkt, in virtual reality volgt het beeld altijd je blik, en dat over de volledige 360 graden. Je bekijkt je toekomstige keuken dus niet vanop afstand, het lijkt net alsof je er echt in staat. Bovendien gaat de technologie er alleen maar op vooruit. Zelfs de kleinste details zijn tot in de puntjes uitgewerkt. Zo lijkt het beeld nóg realistischer. Je ervaart de kleuren en details in je keuken zo levensecht, dat je hem bijna kan aanraken. Klinkt dat niet fantastisch?

Uniek design bij jou thuis

Als trendsetter in de keukenwereld pakt Dovy als eerste uit met een virtualrealityprogramma waarmee je thuis je toekomstige keuken beleeft. Dovy wil je hiermee een unieke sensatie en ervaring bieden en je nóg beter helpen bij je keuze. Hoe dat precies werkt? Simpel: eerst maakt de keukenconsultant een keukenontwerp helemaal op jouw maat. Het VR-programma zet het daarna om in 3D, jij ontvangt een e-mail met de link naar het ontwerp.

Vanuit alle hoeken

Link ontvangen? Dan kan je thuis op je gemak het ontwerp bekijken op je computer, tablet of smartphone. Inzoomen, uitzoomen, details of een algemeen overzicht weergeven, een boven- of zijaanzicht bekijken… Je ontdekt je droomkeuken vanuit alle hoeken. Kies je voor een ontwerp met een granieten werkblad? De verfijnde structuur in het graniet is in 3D zo gedetailleerd, dat het lijkt alsof het al voor je ligt. Ook de houtstructuur in de kastdeuren is levensecht. Met een beetje verbeelding zie je jezelf al achter de kookpotten staan.

Geniet samen met familie en vrienden

Wil je graag weten wat anderen van je keuken vinden? Je kan het ontwerp ook samen met je vrienden en familie bekijken op je smartphone of tablet. Of bezorg hen gewoon de link. Zo ontdekken jullie samen alle materialen en details en krijg je misschien nog wat handige tips van hen. Heb je zelf een virtualrealitybril? Stop er dan je smartphone in en geniet thuis al meteen van je droomkeuken. Je kan ook altijd in onze toonzaal terecht om je ontwerp door een professioneel exemplaar te bekijken. Hoe dan ook: het blijft een unieke ervaring om jezelf op voorhand in je nieuwe keuken te zien.

Een woord is een woord

Een nieuwe keuken aankopen, dat is een belangrijke beslissing. Je keuken moet immers jarenlang meegaan en vraagt een flinke investering. Bij Dovy is een woord een woord. Zij beloven jou een gratis ontwerp, een superieure kwaliteit en een levenslange service. Bij bestelling hoef je geen voorschot te betalen en de prijs blijft twee jaar geldig. Jouw droomkeuken, volledig uniek en op maat gemaakt tegen een scherpe prijs, dat is een belofte die Dovy graag nakomt. Meer info: www.dovy.be.