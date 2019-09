WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud De juiste energiemix om duurzaam te verwarmen Aangeboden door Informazout

17 september 2019

14u10 0 WOON. Goed nieuws voor wie zijn huis verwarmt met stookolie. Door traditionele verwarming te combineren met een zonneboiler of warmtepomp, krijg je het beste van twee werelden: de zekerheid van mazout en de duurzaamheid van hernieuwbare energie. Deze keuzewijzer gidst je naar de perfecte oplossing voor jouw situatie.

Mazout + zonneboiler

Wat?

Door je stookolie-installatie te combineren met een zonneboiler, kan je tot 60 procent van je sanitair warm water opwarmen met gratis zonne-energie. Omdat de zon niet altijd even hard schijnt, springt je mazoutketel indien nodig bij. Kortom: je verbruikt pas stookolie als het echt niet anders kan.

Voor wie?

Ideaal als je dak goed naar het zuiden georiënteerd is, zodat de thermische zonnecollectoren maximaal renderen. Ook grote gezinnen, met een hoog warmwaterverbruik, besparen volop met deze topcombinatie. Het systeem wordt immers vooral gebruikt voor de productie van sanitair warm water, al zijn er ook zonneboilers die het verwarmingswater van de cv-ketel voorverwarmen. Je krijgt via het Vlaamse Gewest tot 2.750 euro van je investering in een zonneboiler terug. Er zijn ook gemeentelijke premies van 250 tot 750 euro.

Budget?

Dit is de goedkoopste manier om hybride te verwarmen met mazout. Voor een condenserende mazoutketel in combinatie met een zonneboiler betaal je tussen de 7.500 en 10.000 euro (*). Afhankelijk van je verbruik verdien je deze investering op tien tot zestien jaar terug. Daarna maak je pure winst.

Mazout + warmtepomp

Wat?

Een warmtepomp, waarmee je omgevingswarmte uit de lucht of bodem gebruikt om je woning te verwarmen, laat zich ook prima combineren met stookolie. Dit verwarmingssysteem is ook op erg koude dagen uiterst energie-efficiënt. In plaats van noodgedwongen over te schakelen op elektrische energie, springt je mazoutketel aan.

Voor wie?

Voor mensen met een woning met een verwarmingsinstallatie met bestaande radiatoren is dit de meest duurzame optie. Bovendien gebruik je het systeem voor zowel verwarming als warm water.

Budget?

Een condenserende mazoutketel met een warmtepomp kost tussen 10.000 en 15.000 euro (*). Het onafhankelijke studiebureau Deplasse & Vennoten berekende de globale kosten over 15 jaar: met deze oplossing ligt de CO2-uitstoot bijna een derde lager dan met een 100% elektrische warmtepomp, en dat voor de helft van het budget. Meer weten? Ga naar informazout.be/nl/duurzaam-verwarmen

Duurzaam verwarmen met mazout: de prijzen (*)

(basis: 25 kW verwarming en sanitair warm water)

Condenserende mazoutketel met A-label: tussen 5.000 en 7.500 euro Condenserende mazoutketel met A-label + zonneboiler: tussen 7.500 en 10.000 euro Condenserende mazoutketel met A-label + warmtepomp: tussen 10.000 en 15.000 euro

Dit zijn de prijzen voor een gemiddeld Belgisch huis met vier inwoners. Deze ‘standaardwoning’ heeft drie gevels, twee verdiepingen en een oppervlakte van 180 vierkante meter, voor een totale warmtebehoefte van 28.000 kWh per jaar. Om de precieze prijs te kennen voor jouw situatie, vraag je best een offerte aan. De indicaties die we hierboven geven, houden geen rekening met installatiekosten.