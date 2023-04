De ideale haagplanten kiezen? “Deze soorten besparen je heel wat werkuren in je tuin”

LiviosIn de lente krijgen onze planten frisse, groene bladeren en zie je overal de bloesems opduiken. Het is nu dan ook hét ideale moment om na te denken over welke haagplanten het beste bij je tuin passen. Maar hoe kies je uit die eindeloze lijst met soorten? En hoe voel je dat dan in je portemonnee? Bouwsite Livios vroeg tuinaannemer Jeamie Hendrickx naar zijn beste tips.

Laat de prijs niet de doorslag geven

Bij het kiezen van de ideale haagplant, laat je de prijs best niet doorwegen op je beslissing. “Sommige mensen laten zich leiden door de kost van een haag, waardoor ze verkeerde keuzes maken”, vertelt tuinaannemer Jeamie Hendrickx.

“De juiste haag draait niet alleen om de prijs of de snelheid waarmee ze groeit. Het gaat om de sfeer die je wil bereiken in je tuin. Dat staat op nummer één. Je maakt de beste keuze door rekening te houden met de kosten van de haagplant op lange termijn. Hoe goedkoper een haag, hoe sneller ze groeit. Dat maakt dat je meer onderhoud of snoeiafval hebt. Wat op lange termijn leidt tot hogere onderhoudskosten”, concludeert Hendrickx.



Het juiste moment en het correcte materiaal: informeer je hier over wanneer en hoe je een haag best snoeit.

Soorten en prijzen

“Bladverliezende hagen zijn vaak goedkoper in aankoop omdat ze sneller groeien en je ze als twijg kan aanplanten in blote wortel. Dat kan omdat ze eenvoudiger zijn om op te kweken. Een populaire keuze is de beukenhaag. Een vaste waarde in vele Vlaamse tuinen.”

“Bladhoudende planten, daarentegen, gaan steeds met kluit over de toonbank. Dat maakt ze zwaarder om te tillen. In tegenstelling tot bladverliezende hagen, hebben bladhoudende haagplanten wat meer tijd nodig om te volgroeien.”

Top 4 bladhoudende en groenblijvende soorten • Steeneik als struik

• Olijfwilg

• Schijnhulst

• Taxus

Deze haagplanten zijn opgesomd van duur naar goedkoop. De prijzen variëren tussen 18 à 20 euro tot 50 euro per plant. In sommige gevallen lopen ze nog hoger op. De prijs hangt af van de grootte van de plant. Ook geldt: hoe jonger, hoe goedkoper.

Top 3 bladverliezende soorten • Beukenhaag

• Haagliguster

• Meidoornhaag

Prijzen van bladverliezende haagplanten zijn vergelijkbaar: Ongeveer twee tot vijf euro per stuk in blote wortel. Ze zijn ook verkrijgbaar in volwassen versie, waarbij ze een kluit hebben. Dan vallen ze uiteraard in een duurdere categorie.

Onderhoud (of het gebrek daaraan)

Wil je het onderhoud aan je haagplanten beperken? Ga dan voor de juiste soort. “Soms is het slim om een iets duurdere haag te kiezen die traag groeit. Zoals de schijnhulst, Amerikaanse en Japanse hulst. Die besparen je veel werkuren in je tuin.” Bovendien blijven deze soorten alle seizoenen mooi groen.



Tip: Raadpleeg onze kalender om op het goede moment te beginnen met snoeien.

Vind je het niet erg om in de tuin te werken en de haag van tijd tot tijd eens te scheren met een heggenschaar? Dan is de eveneens groenblijvende boerenlaurier misschien wel een optie voor jou. Deze haagsoort heeft veel onderhoud nodig omdat het een snelgroeiende soort is. Aan de andere kant zorgt hij wel snel voor meer privacy in je tuin. “Hij oogt heel mooi in de tuin en is geschikt om grotere massieven mee te maken”, aldus Hendrickx.

Weetje: Hagen met een blinkend blad kunnen over het algemeen beter tegen de hitte. Ze verdorren dus veel minder snel tijdens warme zomers.



Aan de slag met de heggenschaar? Zo ga je te werk als een pro.

Kies voor robuuste haagplanten

Het is belangrijk rekening te houden met het veranderende klimaat. Sommige planten die het vroeger wel goed deden in Vlaanderen, zijn niet meer opgewassen tegen de huidige weersomstandigheden. “Niet elke inheemse soort gedijt hier nog even goed.”

Gelukkig is het aanbod aan haagplanten zeer uitgebreid en zijn er veel soorten ‘klimaatrobuust’. “Mijn favorieten op dit moment zijn de steeneik en olijfwilg. Ze zijn bestendig tegen de warme zomer en zeker de investering waard wil je een vleugje vakantiegevoel naar je tuin halen”, besluit Hendrickx.

Lees meer op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be, een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.