“De hele wc-bril eraf schroeven is écht niet nodig”: Marja neemt TikTok-schoonmaakhacks onder de loep

Op TikTok worden de wildste en origineelste schoonmaakhacks gedeeld, maar werken die ook? We legden ze voor aan schoonmaakexperte Marja Middeldorp , die haar ongezouten mening geeft: “Ik ben benieuwd hoe vaak er een loodgieter of timmerman aan te pas moet komen om de boel te herstellen.”

1. Toilet schoonmaken

Marja: “Als je normaal en regelmatig je wc schoonmaakt - even met een in vochtig afbreekbaar wegwerpdoekje, dat duurt maar een paar minuten - dan hoef je dit niet te doen. In dat filmpje schroeven ze de hele toiletbril eraf. Zo veel werk, dat hoeft helemaal niet! Als dit is hoe jonge TikTokkers te werk gaan, dan ben ik benieuwd hoe vaak er een loodgieter of timmerman aan te pas moet komen om de boel te herstellen.”

2. De muren dweilen

“Hier wordt met wasverzachter gewerkt. Ik zag niet dat de muur werd drooggewreven, plus je moet goed weten wat voor verf je op de muur hebt. Er wordt ook niet gezegd welke wasverzachter er wordt gebruikt. Doe je deze truc na, gebruik dan witte wasverzachter en niet een met een kleurtje. Straks is je muur zachtgroen of zachtblauw, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik had ook wel willen zien hoeveel strepen dit heeft achtergelaten op de muren.”

3. De oven of magnetron schoonmaken met citroen

Marja: “Dit is een tip waar ik me helemaal bij aansluit. Het werkt vooral goed bij een magnetron. Zet wat kokend water klaar met een paar schijfjes citroen erin, doe dat in de microgolfoven en zet 'm even op vol vermogen. Doe dat vijf minuten - of langer, het hangt ervan af hoe vies de oven is. Door de stoom en de zure werking van de citroen komt het vet volledig los. Je kunt het vuil er met een keukenpapiertje zo afvegen. Dit is een handige, snelle truc!”

4. Spiegels opwrijven met een Swiffer

Marja: “Dit zou ik niet doen. Een Swiffer wrijft niet echt op, maar haalt stof weg. Het is een ontzettend geweldige uitvinding, maar vooral om stof van boeken, fotolijstjes of kasten mee weg te halen. En een spiegel: hoeveel stof kan daar nu op zitten? Als je je spiegel met een oud washandje of oude theedoek om de twee weken even opwrijft, is dat meer dan genoeg. Er komt geen water aan te pas en je spiegel zal toch glanzen.”

“Ik vind het leuk, die nieuwe uitvindinkjes”

Marja is erg blij met al de aandacht voor schoonmaken op TikTok. “Dat geeft aan dat jongeren er geïnteresseerd in zijn. Het doet ertoe. We leven ook in een tijd van bezuinigen, waarin je misschien meer zelf moet doen en je huis niet meer zomaar door derden wordt schoongemaakt. Ik vind het leuk, die nieuwe ‘uitvindinkjes’. Het maakt schoonmaken minder saai dan vroeger. Maar het toont ook dat veel jongeren schoonmaken niet van hun ouders hebben geleerd.”

Nog een waarschuwing voor wie schoonmaakinspiratie opdoet op TikTok: “Het ziet er allemaal heel snel en makkelijk uit, maar dat betekent niet dat je écht snel iets hebt schoongemaakt.”

