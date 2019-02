Dé gouden regel volgens deze architecten? “Een goede voorbereiding is het halve werk” Heleen Neels

De bouwsite Livios vroeg architecten Peggy Geens, Lien Moens, Kristien Vanmerhaeghe van Burobill uit Brussel naar hun beste tips voor (ver)bouwers.

1. Nieuwbouw of renovatie?

Geruime tijd deden we enkel renovaties en daar bouwden we een mooi portfolio mee op. Recent verschuiven de opdrachten echter wat meer naar nieuwbouw, of sloop en volledige duurzamere heropbouw. Beide hebben hun uitdagingen natuurlijk, in het ene geval de wensen van een bouwheer inpassen op een locatie, in het andere de locatie vormen naar de wensen van de bouwheer. De grens tussen het ene en het andere wordt soms heel vaag, en dat vinden we net spannend. Interacties, harmonie en spanningsvelden opzoeken tussen locatie en programma doen we in beide scenario’s. In geval van (vrijstaande) nieuwbouw fungeert de context als fundamentele parameter, terwijl bij renovatie (in een stedelijke context) we dan weer een veelheid aan parameters hebben om mee om te gaan of uit te kiezen.

TIP: Voor het slopen en heropbouwen van een woning in Vlaanderen kan je een premie krijgen van 7.500 euro. Controleer het hier of je in aanmerking komt.

2. Wanneer is een ontwerp geslaagd? En welk ontwerp van jouw bureau is daar een mooi voorbeeld van?

Als je als architect samen met je opdrachtgever in de ruimte staat en beide partijen tevreden zijn over het afgelegde traject en het eindresultaat. Ook houden wij van projecten waarbij er een zekere twist, een onverwachte wending, gevoeligheid, poëzie aanwezig is die je niet direct verwacht op het eerste gezicht.

Het project ‘The Doll House’ is een totaalrenovatie van een jaren 50 woning die voor de renovatie groter was dan erna. De bestaande achterbouw werd gesloopt en enkel het basisvolume bleef behouden. Een volledige reorganisatie van de woning en het slopen van delen van de bestaande vloer doen de woning veel groter lijken en laten het licht overvloedig binnenstromen. Bekijk hier meer foto’s van deze knappe verbouwing.

3. Hoe kan je als (ver)bouwer de kosten beperken?

Door je eigen ruimtewens in te perken. Vaak kan je door organisatorisch slim om te gaan met je programma van eisen een compact volume realiseren dat niet alleen ecologisch maar ook financieel interessant is om te bouwen. Hierbij helpt de architect natuurlijk. Ook proberen wij altijd op zoek te gaan naar de meest logische bouwwijze en materialen om een project te realiseren. Door een gedetailleerde voorbereiding kan er dan een vlot bouwproces gegarandeerd worden.

4. Welke fouten moet je als (ver)bouwer absoluut vermijden?

Wij zien al eens bouwbudgetten van (ver)bouwers de hoogte in gaan door wijzigingen tijdens het bouwproces, bijvoorbeeld de keuze voor duurdere materialen, bijkomende eisen, een zwembad… Goede voorbereiding is het halve werk, dat is echt een gouden regel. Neem je tijd om het ontwerp te evalueren en kritisch te bekijken. Als (ver)bouwer kan je beter wat meer tijd steken in de voorbereiding en het ontwerpproces, dan te snel de spade in de grond te willen steken en dan dingen te moeten wijzigen tijdens de bouw zelf.

5. Heb je een gouden tip voor (ver)bouwers?

Door slim om te gaan met ruimte kan je meer ‘gevoelsmatige’ oppervlakte creëren dan er effectief vierkante meters zijn. Denk goed na over wat je wil, ga op zoek naar jouw persoonlijkheid en onderzoek waar je prioriteiten liggen. Kies voor een architect die durft te dromen, maar toch realistisch is wat het bouwbudget betreft.

