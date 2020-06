De gevel lijkt op een fabrieksgebouw, maar erachter schuilt een villa van 54,5 miljoen Bjorn Cocquyt

10 juni 2020

15u27 0 WOON. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa in Los Angeles.



Het duurde zes jaar om het huis te bouwen en die periode was nodig om allerlei snufjes te integreren die met één knop tevoorschijn komen en weer verdwijnen – kijk maar naar de inschuifbare ramen. Die technologische hoogstandjes zijn ook de reden waarom de villa het Bond-huis van de toekomst wordt genoemd. Met het fabelachtige zicht op Los Angeles en de verschillende terrassen en zwembaden zou James zich hier snel thuis voelen.

Vandaag is de villa nog een brave familiewoning met voor ieder wat wils. Zo hebben de kinderen een wel heel uitgebreid circuit voor hun raceautootjes en hebben de ouders een eigen autogalerij met plaats voor vijftien exclusieve wagens. Met een bewoonbare oppervlakte van 1.500 vierkante meter, verdeeld over drie verdiepingen, was er zelfs ruimte genoeg voor een zaal voor 250 gasten. Ideaal om een uitgebreid feest te organiseren.

Ben je helemaal weg van deze woning? Het goede nieuws is dat ze te koop staat. Het slechte nieuws is dat je er 54,5 miljoen euro voor moet neerleggen...