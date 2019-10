Gesponsorde inhoud De energie van de toekomst? Biopropaan! Aangeboden door Primagaz

08 oktober 2019

08 oktober 2019

Een volledige overstap naar hernieuwbare energie: dat is de doelstelling van Europa voor 2050. Om dat te bereiken, moeten we zoveel mogelijk beroep doen op hernieuwbare energiebronnen. Wil je zelf je steentje bijdragen aan de klimaatdoelstellingen? Biopropaan is een 100% hernieuwbare energiebron die een stuk minder CO2 -uitstoot. En sinds kort is biopropaan ook beschikbaar in België!

Energietransitie

Wist je dat zowat 50% van de CO2-uitstoot in ons land afkomstig is van verwarming? Er worden 1,8 miljoen woningen met stookolie verwarmd, naast andere vervuilende energiebronnen als hout en steenkool. Op het vlak van CO2-uitstoot en fijn stof is propaan al een goede keuze. Maar nu is er ook biopropaan, een volledig hernieuwbare energiebron die liefst tot 80% minder CO2 uitstoot.

Energie uit afval

Biopropaan, ook wel bioLPG genoemd, heeft dezelfde chemische samenstelling als propaan, en kan bovendien even goede energetische prestaties voorleggen. Het enige verschil? Biopropaan is volledig hernieuwbaar. Gewoon propaan is een bijproduct dat vrijkomt bij de verwerking van aardgas en aardolie. Dat zijn fossiele brandstoffen, en dus zijn ze uitputbaar. Biopropaan wordt volledig gewonnen uit afval, reststoffen en hernieuwbare plantaardige oliën.

Alleen maar voordelen

Niet alleen is biopropaan dus volledig hernieuwbaar, het zorgt voor minder CO2-uitstoot dan propaan. En dat met dezelfde prestaties. Primagaz is de eerste en enige leverancier in Europa die biopropaan aanbiedt. Heb je geen bovengrondse tank thuis? Heb je geen aardgasaansluiting, maar wil je toch genieten van de warmte van gas? Kies dan voor een bovengrondse of ondergrondse tank. Daarnaast levert Primagaz ook biopropaan in gasflessen van 6 en 9,5kg. Je kan dus beroep doen op biopropaan waar je maar wil. Werk je al met propaan? Perfect, dan hoef je niks te veranderen. Biopropaan werkt namelijk ook met bestaande apparaten en installaties, zonder aanpassingen.

