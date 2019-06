De ecotuin: minimaal onderhoud, maximaal genieten Redactie

05 juni 2019

10u45

Geef jij de voorkeur aan een tuin vol leven in plaats van een strak onderhouden grasmat? Maar zie je op tegen veel onderhoud? Dan is de aanleg van een ecotuin misschien wel dé oplossing bij uitstek. Jan Vanoppen, directeur van Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) deelt zijn beste tips met bouwsite Livios

1. Observeer

Voor je erin vliegt, doe je er goed aan om je tuin eerst te leren kennen. Heb je een zand- of kleibodem? Is de bodem vochtig of droog? Op welke plaatsen heb je veel zon, en waar is er vooral schaduw? Vaak zie je mensen die bijvoorbeeld op een schaduwplek toch gras willen zaaien. In de schaduw is het vochtig, dus kan je er zeker van zijn dat mos er zal overheersen. ‘De juiste plant op de juiste plaats’ is de sleutel tot een robuuste, diverse tuin.

TIP: Geen mos in je gazon? Volg dan deze richtlijnen.

2. Geef je tuin niet te veel water

Planten die water nodig hebben, sturen hun wortels erop uit. Door ze niet te veel water te geven, worden je planten minder afhankelijk van regelmatige bewatering. Een mooi voorbeeld uit de moestuin zijn tomaten: die geef je eenmaal water nadat ze geplant zijn, en daarna twee weken niks meer. De tomaten zijn veel resistenter tegen droogte omdat hun wortels veel verder reiken. Je verspilt geen water én je hebt minder onderhoud. Gebruik daarnaast bodembedekking zoals mulch tussen de planten. Daarmee verdampt het vocht minder snel uit de grond.

Lees ook: Een moestuin aanleggen? Zo begin je er aan.

3. Maak laagjes

Met verschillende beplantingslagen in de tuin maak je optimaal gebruik van de verticale ruimte: een belangrijke voorwaarde voor biodiversiteit. Combineer een gazon met kruiden, struiken en, als daar plaats voor is, ook een paar bomen.

4. Wees geduldig

Een mooie ecotuin bekom je alleen met het nodige geduld. Geef de natuur tijd om een evenwicht te vinden, zonder meteen in te grijpen. Heb je in het eerste jaar slakken in de tuin? Wacht rustig af en het jaar nadien krijgen ze een natuurlijke vijand. Zo herstelt het evenwicht in de tuin zich vanzelf.

5. Netwerk rond tuinieren

Als je werk wil maken van een ecologische tuin, dan zijn er heel wat gelijkgezinden om mee te delen. Bevorder bijvoorbeeld de diversiteit in je tuin door via een groepsaankoop bio bloembollen kopen. Daarmee kan je bloemen als tulpen of narcissen wat meer laten verwilderen, en je hebt er jarenlang plezier van.

