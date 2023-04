De digitale watermeter komt eraan: wanneer krijg jij er één? En wat zijn de voordelen van zo'n toestel?

vtwonen Ben je een ‘cat lover’? Dit zijn vijf toptips om je woning helemaal katvriende­lijk te maken

Heb of wil je een kat? Er zijn een aantal tips waarmee je je woning katvriendelijk kunt maken, weet vtwonen.be. Dat is niet alleen fijn voor je kat, maar ook voor jezelf. Zo gaan je meubels minder snel kapot en kan je kat alsnog zijn (of haar) gang gaan. Én, minstens even belangrijk: op die manier verzeker je het geluk van je favoriete viervoeter.