De bewoners van deze moderne Zwitserse chalet ontwaken elke dag met een adembenemend uitzicht Björn Cocquyt

12 juni 2019

13u52 10 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa in Zwitserland.

Het was voor de architecten van K_M Architektur geen cadeau om een huis te ontwerpen dat in dit decor niet volledig in het niets zou verdwijnen. Ze slaagden in hun opzet door een moderne versie van de klassieke chalet te bouwen. Nog altijd met veel hout en een haardvuur, maar veel strakker van vorm en met opvallend grote ramen.

(lees verder onder de foto’s)

In de meeste gevallen gaat het om schuiframen met een ultrafijn profiel om zo weinig mogelijk obstakels te hebben bij het zicht naar buiten. Met het Walenmeer en de Churfistenbergen is de omgeving adembenemend dan ook. Door de ligging op een steil perceel, lijkt het alsof de terrassen overgaan in het water.