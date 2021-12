De basiskleur van 2022 voor je interieur: zwart, zwarter, zwartst

Woon.Zwart is de kleur bij uitstek om in 2022 je interieur mee in te richten. Niet alleen in de woonkamer, maar in elke ruimte van het huis speelt zwart een hoofdrol in meubels en accessoires. De kleur laat zich dan ook prima combineren met andere trendy materialen en tinten.