De 5 grootste blunders bij het aanleggen van je tuin

Fout 1: slechte plantenkeuze

Idealiter bloeien de planten in je tuin gespreid over het hele jaar. Verdiep je dus in de bloeiperiodes van je tuinplanten. Denk eraan dat tuincentra planten kunstmatig doen bloeien. Hortensia’s en narcissen bloeien eigenlijk pas in april, maar in tuincentra al vanaf februari. Koop planten dus niet alleen met je ogen, maar doe ook de nodige research.

Zoek ook op hoe groot bomen en struiken kunnen worden. Plant bijvoorbeeld geen eik in een tuintje van 50 vierkante meter, want die wordt wel 18 meter hoog, met een kroondiameter van 10 meter! Let eens op hoeveel geknotte bomen je ziet in tuinen, allemaal van mensen die ooit een boompje geplant hebben en niet wisten hoe groot die zou worden.

Fout 2: geen aandacht voor grondwerken

Er moet genoeg lucht en water in je bodem zitten. Dat is de basis van elke tuin. Zo groeien planten optimaal en heb je geen last van onkruid. Wanneer de bodem verdicht is, bijvoorbeeld na bouwwerken, moet je die eerst diepspitten: je schept de bodem los tot op 60 centimeter diepte. Uiteraard doe je dit alleen op plaatsen waar planten en/of gras komen.

Tip: Geen idee wat de samenstelling is van je ondergrond? Een bodemanalyse helpt je op weg. Voor 60 à 70 euro kan je zo’n analyse laten uitvoeren. Hiervoor kan je terecht bij de Bodemkundige Dienst van België.

Fout 3: ondoordachte verharding

De aanleg van een terras bedraagt al snel 40 à 50% van de totaalkost. Denk hier dus goed over na. Als er een terras komt: wil je dan vooral zon of schaduw? Voor een schaduwterras is hout niet geschikt, wegens algengroei en gladheid. Hetzelfde geldt voor gladde natuursteen.

Daarnaast bespaar je best niet op de onderlaag. Je mag nog zo’n goede steen leggen, als de basis niet goed zit, zal je verharding op termijn barsten. Denk op voorhand na waar je de verharding voor wil gebruiken: een geklinkerde oprit krijgt meer te verwerken dan een zonneterras. Overleg hierover met je aannemer.

Fout 4: anderen in jouw plaats laten beslissen

Je tuin is er voor jou en je gezin, voor 20 of 30 jaar. Laat de aannemer nooit in jouw plaats beslissen, maar verdiep jezelf in de materie. Twijfel je over verschillende materialen? Vraag dan wel raad aan je aannemer of tuinarchitect. Reken niet op het advies van iemand die er niets van kent. Je buurman heeft misschien slechte ervaringen met een product, maar elke situatie is anders en materialen evolueren.

Fout 5: geen tuinarchitect inschakelen

Op een tuinarchitect bespaar je best niet. Hij beschikt over de nodige kennis om een tuinontwerp te maken, rekening houdend met jouw wensen, budget en onderhoudseisen, de bloeitijden van planten en ruimtelijke effecten. Een tuinontwerp kan je krijgen vanaf 1.000 euro. Eens je over zo’n plan beschikt, kan je de kosten beter inschatten én kan je in stapjes werken, in functie van je budget. Lees hier wat een tuinarchitect precies doet

