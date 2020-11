David en Katrien bouwden hun huis met stro, leem en hout

Woon.Acht jaar al wonen David, Katrien en hun twee kinderen in hun huis van stro in Meerhout. En ja, het staat nog steeds rechtop. Ze kozen zoveel mogelijk voor composteerbare en recycleerbare materialen en isoleerden hun muren met maar liefst 45 cm isolatie. Maar het meest bijzondere is misschien dat ze bijna alles zelf deden. “Zo kregen we een supergeïsoleerd, bio-ecologisch huis voor de prijs van een standaardwoning”, klinkt het.

“Onze woning bestaat uit hout, stro en leem. We houden van de charme van een huis met veel hout en andere natuurlijke materialen. Ook in de afwerking hebben we gewerkt met natuurlijke materialen. We keken daarvoor naar de hele levenscyclus van de materialen en van het gebouw. We hielden rekening met energie-efficiëntie, hoe materialen geproduceerd zijn en of ze recycleerbaar of composteerbaar zijn”, vertelt het koppel.

“Bij strobalenbouw bouw je eerst het dak op poten, dan de buitenmuren en pas daarna de binnenmuren. Toen we aan de binnenmuren begonnen, waren we dus al erg vertrouwd met ons huis. We hadden gezien waar het zonlicht het mooiste binnenviel en van waaruit je de tuin het beste ziet. Op basis daarvan beslisten op de valreep om de indeling beneden helemaal om te gooien en daar hebben we nog geen seconde spijt van gehad.”

Moeilijke keuze

“Het moeilijkste was misschien de keuze voor verwarming. We zochten naar een evenwicht tussen energiezuinigheid, comfort, flexibiliteit en kostprijs. We hebben weinig verwarming nodig, dus we wilden geen grote investering doen. Daarom gingen we uiteindelijk voor overgedimensioneerde radiatoren op aardgas. Onze radiatoren zijn dus groter dan nodig, al valt dat niet op. We krijgen ons huis warm met water op lage temperatuur. Dat geeft ons ook de mogelijkheid om later over te stappen op een warmtepomp.”

